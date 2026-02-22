Serie A: il Milan per rimettersi in scia all'Inter, Roma e Napoli per l'allungo-Champions

MILAN-PARMA (18): ALLEGRI VUOLE ACCORCIARE SULL'INTER

Lo stop col Como ha fatto scivolare il Milan a -7 e i rossoneri, dopo la vittoria dell'Inter sul Lecce, vogliono quantomeno tornarci. L'obiettivo è di evitare la definitiva fuga-scudetto nerazzurra e tenere tutto aperto, a due settimane dal derby, e Max Allegri schiererà dunque il miglior undici possibile. Nel suo 3-5-2 non c'è ancora spazio per Pulisic dall'inizio, coi rumours sul possibile addio estivo dello statunitense che si intensificano. Spazio al duo Nkunku-Leao, con Saelemaekers e Bartesaghi esterni. In mezzo può giocare Jashari, con Modric e Rabiot, in difesa c'è De Winter con Tomori e Gabbia. Il Parma risponde col consueto 3-5-2 "militare" di Cuesta e un baricentro molto basso che potrebbe far male ai rossoneri: gialloblù reduci da due vittorie di fila e a +8 sulla terzultima. Davanti ci sarà Strefezza con Pellegrino, probabile l'impiego di Britschgi-Valeri sulle fasce con Sorensen a rinforzare la mediana di fianco agli intoccabili Keita e Bernabé. Gara fondamentale per entrambe, ma il Milan si gioca tutto.

​

ATALANTA-NAPOLI (15): CONTE NON PUÒ PERDERE ALTRO TERRENO

C'è un doppio obiettivo nella testa del Napoli, che sfida l'Atalanta sia per restare nei giochi-scudetto ed evitare di andare oltre il -11 dall'Inter, che per allungare sulla Juventus quinta: il doppio ko bianconero contro Inter e Como fornisce una chance imperdibile per blindare la top-4. Conte ha la consueta e infinita lista di assenti (De Bruyne, Neres, Anguissa, Di Lorenzo, Rrahmani), a cui si è aggiunto Scott McTominay: i suoi perderanno dunque il leader tecnico e carismatico del progetto. Nel 3-4-2-1 azzurro si abbasserà Elmas in mediana con Lobotka, rientra Gilmour per la panchina ed è dubbio sulle fasce: Mazzocchi potrebbe rilevare Spinazzola, con Gutierrez a sinistra. Politano avanzerebbe così sulla trequarti con Vergara, mentre Beukema completerebbe la difesa. L'Atalanta, di contro, gioca per consolidare la settima posizione e iniziare a inserirsi sia nei giochi per l'Europa League (-3) che per la Champions (-5). Palladino ha perso De Ketelaere e Raspadori, quindi deve fare di necessità virtù: probabile trequarti con Samardzic e Zalewski, davanti più Krstovic di Scamacca. In difesa guida Scalvini con Kolasinac-Djimsiti, sulle corsie Zappacosta e Bernasconi restano in pole su Bellanova. Sarà questo il big match della giornata, in gioco c'è tutto.



ROMA-CREMONESE (20.45): GASPERINI PER L'ALLUNGO-CHAMPIONS

Dal +1 sulla Juventus al potenziale +4: è questo il sogno della Roma, che gioca per allungare sulla quinta e consolidare il suo piazzamento in Champions League. I giallorossi ritrovano quella Cremonese che hanno sconfitto nel match d'andata e hanno grandi motivazioni, in questo finale di febbraio. L'allungo sulla Juve e sul Como sarebbe anche fondamentale per vivere più serenamente il marzo d'Europa League (con gli ottavi), quindi non si fanno calcoli. Con Dybala e Soulé out, cambia la trequarti: Zaragoza e Pellegrini dietro Malen. In mezzo al campo il duo Cristante-Koné, sulle corsie Celik e Tsimikas con Wesley dalla panchina. Hermoso completa la difesa, per sopperire alla fisicità di Vardy e Djuric: dovrebbe essere questa la coppia scelta da NIcola. Spazio anche per il neoacquisto Maleh con Payero e Thorsby in mediana, sulle corsie Barbieri-Pezzella con Vandeputte dalla panchina. Sarà una Cremonese meno arrembante, visto che ora la classifica piange: grigiorossi in crisi e solo a +3 sulla Fiorentina terzultima, servono urgentemente punti.



GENOA-TORINO (12.30), APRE IL DUELLO-SALVEZZA

Hanno bisogno di punti anche Genoa e Torino, che aprono la domenica della Serie A: granata a quota 27 punti e Grifone a quota 24 con Cremonese e Lecce, a +3 sulla terzultima. Baroni e i suoi, privi di Ismajli e Adams, vogliono evitare di scivolare nei giochi-salvezza: spazio dunque all'attacco pesante con Zapata e Simeone, Gineitis blinda la mediana. Marianucci guiderà la difesa, con Ostigard a svolgere lo stesso compito per De Rossi. L'ex giallorosso conferma Vitinha e Colombo, così come Norton-Cuffy e Aaron Martin sulle corsie: mediana di qualità con Malinovskyi e Messias, per fare gol e creare occasioni.