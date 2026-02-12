Cagliari, Mina verso il recupero per il posticipo col Lecce

Accanto al colombiano ci sarà l'altro sudamericano Rodriguez. Giocatori contati, poche alternative e rotazioni nelle altre zone del campo. Sulla fasce spazio a Palestra e Obert. In mediana il trio Adopo, Gaetano e Mazzitelli. Davanti dovrebbero giocare i soliti Kilicsoy ed Esposito. Panchina corta con pochi possibili cambi, quasi obbligati.