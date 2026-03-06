SCI

Sci, finalmente Pirovano! L'azzurra fa sua la discesa in Val di Fassa, prima vittoria in Coppa del Mondo

Sul podio anche la tedesca Aicher e l'americana Johnson. Fuori dalle prime quindici Sofia Goggia

06 Mar 2026 - 13:33
© Getty Images

© Getty Images

La prima vittoria e la gioia più grande proprio sulle nevi di casa. Laura Pirovano ha conquistato il primo successo in Coppa del Mondo vincendo la discesa femminile disputata a San Pellegrino, in Val di Fassa. Per l’atleta trentina, originaria di Spiazzo, una impresa cercata, voluta e costruita con una prova solida e velocissima dall’inizio alla fine. Dietro di lei, di un solo centesimo, la tedesca Aichner, terza l'americana campione olimpica Johnson. Fuori dalle prime quindici Sofia Goggia.

Pirovano: "Devo ancora realizzare quello che ho fatto" - "Sono al settimo cielo, perché mi sono sentita sciare davvero bene ed ero in piena fiducia". Così Laura Pirovano dopo il suo primo successo in assoluto in Coppa del Mondo. "Devo ancora realizzare quello che ho fatto", le prime parole dell'azzurra, che quando ancora non era finita la gara aveva confessato che le "tremavano le mani" aspettando la discesa dell'ultima atleta. "Vinco per un centesimo, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela. Era tanto tempo - ha aggiunto - che ero consapevole di gareggiare bene. Non so dire cosa sia cambiato oggi, o perché non era mai successo prima. Probabilmente, è girato tutto per il verso giusto oggi. Ho ricevuto tanto affetto sia dalle mie compagne di squadra, ma anche dalle altre atlete della Coppa del mondo. Ci vediamo sempre, ci conosciamo ed è bello condividere con loro. Oggi è tutto magnifico".

sci
pirovano
goggia
val di fassa
discesa libera

