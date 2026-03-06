Sci, finalmente Pirovano! L'azzurra fa sua la discesa in Val di Fassa, prima vittoria in Coppa del Mondo

Pirovano: "Devo ancora realizzare quello che ho fatto" - "Sono al settimo cielo, perché mi sono sentita sciare davvero bene ed ero in piena fiducia". Così Laura Pirovano dopo il suo primo successo in assoluto in Coppa del Mondo. "Devo ancora realizzare quello che ho fatto", le prime parole dell'azzurra, che quando ancora non era finita la gara aveva confessato che le "tremavano le mani" aspettando la discesa dell'ultima atleta. "Vinco per un centesimo, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela. Era tanto tempo - ha aggiunto - che ero consapevole di gareggiare bene. Non so dire cosa sia cambiato oggi, o perché non era mai successo prima. Probabilmente, è girato tutto per il verso giusto oggi. Ho ricevuto tanto affetto sia dalle mie compagne di squadra, ma anche dalle altre atlete della Coppa del mondo. Ci vediamo sempre, ci conosciamo ed è bello condividere con loro. Oggi è tutto magnifico".