Spalletti: "Ho già parlato con la società del mio futuro. Vlahovic non è ancora a disposizione"

L'allenatore bianconero ha poi parlato delle condizioni di alcuni suoi giocatori: "Vlahovic domani non ci sarà, si punta a Udine. Gatti è a disposizione. Mi è dispiaciuto delle critiche a Di Gregorio perché è inutile fare processi quando ci sono state delle problematiche collettive. La formazione la darò domani. Yildiz ha un ematoma importante ma lui caratterialmente è tosto. Il talento se non ha una base di carattere non arriva, ma lui le ha tutte e sta facendo vedere cose importanti anche nel momento che sta attraversando la squadra. Ai calciatori forti poi le squadre avversarie riservano sempre delle botte e lui è un osservato speciale in tutte le partite. Ma questo dà più libertà ai compagni. Anche oggi l'ha fatto vedere in allenamento, quando la prende e la mette dove decide di metterla. Arriva dove calciatori normali nemmeno arrivano a pensare. Utilizzarlo come falso nove? Domenica ne avevamo parlato con la Roma. Gasp sa scegliere le cose e mandava su apposta Mancini per costringere Yildiz a seguirlo. Noi gli abbiamo fatto fare il falso nove quando è entrato Boga per ritagliargli un settore di campo in cui possa dare di più alla squadra. Milik? Non è a disposizione domani, si sta allenando bene ma ancora ha qualche riflesso che non ci lascia tranquilli, soprattutto quelle che sono le sue sensazioni. Per il finale di stagione è nei nostri pensieri perché è uno forte. Koopmeiners? Dobbiamo considerare tutto il contesto e secondo me è molto più forte quando fa Iniziare l'azione. Poi se lo metti giocare con gli avversari alle spalle trova delle difficoltà ma un calciatore forte riesce a cavarsela sempre. Lui per me è un calciatore forte e che sa stare in una squadra forte. Avrebbe meritato più spazio di quello che ha avuto. Il calciatore deve essere considerato dentro i sedici e non gli undici e qui si troverà sempre il nome di Koopmeiners. Boga sta facendo bene, ritrovando le sue qualità e caratteristiche. Il gol gli ha fatto bene. Siamo tutti lì ad aspettare che ci faccia vedere cose che ha fatto vedere in passato. Oltre a qualche rincorsa, altrimenti Thuram, Miretti, Locatelli e gli altri che devono correre non sono felicissimi".