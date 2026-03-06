Sci di fondo, Mondiali Juniores: Pedranzini argento nella 10 km tecnica classica

06 Mar 2026 - 17:23
© X

© X

Daniel Pedranzini è medaglia d'argento nella 10 chilometri individuale in tecnica classica dei Mondiali Juniores di sci di fondo di Lillehammer, in Norvegia. Per la terza volta in altrettante gare sin qui disputate, l'Italia si conferma sul podio della rassegna iridata Juniores: dopo Federico Pozzi nella sprint e Marco Pinzani nella mass start, entrambe in tecnica libera, oggi tocca a Pedranzini salire sul podio mondiale.

L'azzurro - classe 2007 valtellinese di Valdisotto (Sondrio) - ha messo in pista una prova in crescendo che l'ha condotto al secondo posto con un gap di 29"6 nei confronti del norvegese Leopold Strand, vincitore in 23'33"7 in un podio completato dall'altro padrone di casa Torjus Magnus Harbo (+32"2). Alle sue spalle, la quarta piazza è del francese Gaspard Cottaz, con il norvegese Jonas Skogstad quinto davanti al tedesco Felix Bollwein. Appena dietro, ottimo settimo posto per Pinzani, staccato di 52"1 dalla testa, mentre Pozzi è undicesimo a 1'00"6; chiude invece 25esimo Niccolò Bianchi, attardato di 1'33.

Nel passato inverno, Pedranzini si era messo in evidenza in occasione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) nella georgiana Bakuriani vincendo quattro ori, tre individuali e uno a squadre. L'ultimo azzurro a salire sul podio iridato juniores in una prova individuale in clasico era stato Davide Graz, nel 2020 ad Oberwiesentahl (Germania) con un terzo posto alle spalle dello statunitense Gus Schumacher e del tedesco Friedrich Moch. Per trovare risultati migliori in questo format, bisogna invece tornare al successo di Bruno Carrara a Canmore 1997 (terzo posto per Biagio Di Santo). 

mondiale sci di fondo
sci di fondo

Ultimi video

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:40
Nba, Phoenix Suns: Dillon Brooks arrestato per guida in stato di ebbrezza
17:23
Sci di fondo, Mondiali Juniores: Pedranzini argento nella 10 km tecnica classica
16:11
Rugby, Sei Nazioni: Lamaro suona la carica "Metteremo pressione agli inglesi"
13:41
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: alla cerimonia niente Iran, l'unico atleta non è arrivato
13:11
Lutto nel mondo della boxe, scomparso Tonino Puddu, europeo pesi leggeri