Sci di fondo, Mondiali Juniores: Pedranzini argento nella 10 km tecnica classica

Nel passato inverno, Pedranzini si era messo in evidenza in occasione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) nella georgiana Bakuriani vincendo quattro ori, tre individuali e uno a squadre. L'ultimo azzurro a salire sul podio iridato juniores in una prova individuale in clasico era stato Davide Graz, nel 2020 ad Oberwiesentahl (Germania) con un terzo posto alle spalle dello statunitense Gus Schumacher e del tedesco Friedrich Moch. Per trovare risultati migliori in questo format, bisogna invece tornare al successo di Bruno Carrara a Canmore 1997 (terzo posto per Biagio Di Santo).