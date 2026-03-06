Sci di fondo, Mondiali Juniores: Pedranzini argento nella 10 km tecnica classica
Daniel Pedranzini è medaglia d'argento nella 10 chilometri individuale in tecnica classica dei Mondiali Juniores di sci di fondo di Lillehammer, in Norvegia. Per la terza volta in altrettante gare sin qui disputate, l'Italia si conferma sul podio della rassegna iridata Juniores: dopo Federico Pozzi nella sprint e Marco Pinzani nella mass start, entrambe in tecnica libera, oggi tocca a Pedranzini salire sul podio mondiale.
L'azzurro - classe 2007 valtellinese di Valdisotto (Sondrio) - ha messo in pista una prova in crescendo che l'ha condotto al secondo posto con un gap di 29"6 nei confronti del norvegese Leopold Strand, vincitore in 23'33"7 in un podio completato dall'altro padrone di casa Torjus Magnus Harbo (+32"2). Alle sue spalle, la quarta piazza è del francese Gaspard Cottaz, con il norvegese Jonas Skogstad quinto davanti al tedesco Felix Bollwein. Appena dietro, ottimo settimo posto per Pinzani, staccato di 52"1 dalla testa, mentre Pozzi è undicesimo a 1'00"6; chiude invece 25esimo Niccolò Bianchi, attardato di 1'33.
Nel passato inverno, Pedranzini si era messo in evidenza in occasione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) nella georgiana Bakuriani vincendo quattro ori, tre individuali e uno a squadre. L'ultimo azzurro a salire sul podio iridato juniores in una prova individuale in clasico era stato Davide Graz, nel 2020 ad Oberwiesentahl (Germania) con un terzo posto alle spalle dello statunitense Gus Schumacher e del tedesco Friedrich Moch. Per trovare risultati migliori in questo format, bisogna invece tornare al successo di Bruno Carrara a Canmore 1997 (terzo posto per Biagio Di Santo).