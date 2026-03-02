Transcavallo 2026: Boffelli-Oberbacher e Vasinova-Brussoz nella classica dell'Alpago

In gara donne netta affermazione per il team di Marcela Vasinova e Sonia Brussoz che hanno siglato un tempo complessivo da cinque ore, 17 minuti e 45 secondi, anticipando di nove minuti e cinque secondi Cecilia De Filippo e Maria Dimitra Teocharis. Sul gradino finale del podio sono invece salite la piemontese Marika Sette e la bergamasca Melissa Paganelli che hanno chiuso la loro gara sei ore, 41 minuti e sei secondi dopo il segnale di partenza.