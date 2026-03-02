SCIALPINISMO

Transcavallo 2026: Boffelli-Oberbacher e Vasinova-Brussoz nella classica dell'Alpago

La campionessa local Martina Valmassoi e il polivalente trentino Alex Rigo si aggiudicano la prova individuale

di Stefano Gtech
02 Mar 2026
Dopo la discussa ma prestigiosa (purché se ne parli) parentesi olimpica nel formato sprint lo scialpinismo classico, vero e soprattutto long distance è tornato protagonista sulle Alpi di Nordest con la quarantatreesima edizione della Transcavallo, che nel weekend a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo ha visto diversi atleti di caratura internazionale cimentarsi tra le Dolomiti Bellunesi dei monti dell’Alpago, con base operativa nel paese di Tambre e un percorso in due tappe in vero stile "Grande Course"

Tra gli uomini William Boffelli e Alex Oberbacher hanno dominato la scena, conquistando la vittoria assoluta con il tempo totale di tre ore, 51 minuti e 24 secondi. Seconda piazza per il team formato da Nadir Maguet e da Federico Nicolini con un ritardo di tre minuti e 19 secondi dai vincitori, mentre a completare il podio maschile - più staccati dalle prime due coppie al traguardo - sono stati Jacques Lino e Didier Dario Chanoine. Per i due gemelli valdostani tempo finale di quattro ore, due minuti e dodici secondi.  

In gara donne netta affermazione per il team di Marcela Vasinova e Sonia Brussoz che hanno siglato un tempo complessivo da cinque ore, 17 minuti e 45 secondi, anticipando di nove minuti e cinque secondi Cecilia De Filippo e Maria Dimitra Teocharis. Sul gradino finale del podio sono invece salite la piemontese Marika Sette e la bergamasca Melissa Paganelli che hanno chiuso la loro gara sei ore, 41 minuti e sei secondi dopo il segnale di partenza.

Nella categoria mista vittoria in cinque ore, 52 minuti e 41 secondi per Nicolas e Melanie Ploner, con un vantaggio di 33 minuti e 36 secondi su Andrii Lysenko e Anastasiia Chertova. Terzo gradino del podio con il tempo finale di sei ore, 25 minuti e 36 secondi per Maclean ed Elena Wright.   

Parallelamente alla gara a squadre si è svolta la sesta edizione della Transcavallo Classic Individual che ha visto tra gli uomini la vittoria di Alex Rigo (Brenta Team) con l'eccellente tempo di un'ora, 56 minuti e 49 secondi.  Secondo gradino del podio a dodici minuti e 56 minuti dal vincitore per l'elvetico Livio Lacitignola, seguito da Andrea Gaspari (Sci Cai Schio 1910) che ha chiuso l sua prova in due ore, 10 minuti e 33 secondi.

La beniamina local Martina Valmassoi (Dolomiti Ski-Alp) si è aggiudicata il gradino più alto del podio tagliando il traguardo in due ore, 25 minuti e 58 secondi. Linda Menardi di Sc Cortina 1903 ha chiuso al secondo posto con sedici minuti e 39 secondi di ritardo dalla vincitrice. Podio completato dall'elvetica Cilgia Salzgeber, che ha portato a termine la sua fatica in tre ore, 13 minuti e 23 secondi.  

