Transcavallo 2026: Boffelli-Oberbacher e Vasinova-Brussoz nella classica dell'Alpago
La campionessa local Martina Valmassoi e il polivalente trentino Alex Rigo si aggiudicano la prova individualedi Stefano Gatti
Dopo la discussa ma prestigiosa (purché se ne parli) parentesi olimpica nel formato sprint lo scialpinismo classico, vero e soprattutto long distance è tornato protagonista sulle Alpi di Nordest con la quarantatreesima edizione della Transcavallo, che nel weekend a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo ha visto diversi atleti di caratura internazionale cimentarsi tra le Dolomiti Bellunesi dei monti dell’Alpago, con base operativa nel paese di Tambre e un percorso in due tappe in vero stile "Grande Course".
Tra gli uomini William Boffelli e Alex Oberbacher hanno dominato la scena, conquistando la vittoria assoluta con il tempo totale di tre ore, 51 minuti e 24 secondi. Seconda piazza per il team formato da Nadir Maguet e da Federico Nicolini con un ritardo di tre minuti e 19 secondi dai vincitori, mentre a completare il podio maschile - più staccati dalle prime due coppie al traguardo - sono stati Jacques Lino e Didier Dario Chanoine. Per i due gemelli valdostani tempo finale di quattro ore, due minuti e dodici secondi.
In gara donne netta affermazione per il team di Marcela Vasinova e Sonia Brussoz che hanno siglato un tempo complessivo da cinque ore, 17 minuti e 45 secondi, anticipando di nove minuti e cinque secondi Cecilia De Filippo e Maria Dimitra Teocharis. Sul gradino finale del podio sono invece salite la piemontese Marika Sette e la bergamasca Melissa Paganelli che hanno chiuso la loro gara sei ore, 41 minuti e sei secondi dopo il segnale di partenza.
Nella categoria mista vittoria in cinque ore, 52 minuti e 41 secondi per Nicolas e Melanie Ploner, con un vantaggio di 33 minuti e 36 secondi su Andrii Lysenko e Anastasiia Chertova. Terzo gradino del podio con il tempo finale di sei ore, 25 minuti e 36 secondi per Maclean ed Elena Wright.
Parallelamente alla gara a squadre si è svolta la sesta edizione della Transcavallo Classic Individual che ha visto tra gli uomini la vittoria di Alex Rigo (Brenta Team) con l'eccellente tempo di un'ora, 56 minuti e 49 secondi. Secondo gradino del podio a dodici minuti e 56 minuti dal vincitore per l'elvetico Livio Lacitignola, seguito da Andrea Gaspari (Sci Cai Schio 1910) che ha chiuso l sua prova in due ore, 10 minuti e 33 secondi.
La beniamina local Martina Valmassoi (Dolomiti Ski-Alp) si è aggiudicata il gradino più alto del podio tagliando il traguardo in due ore, 25 minuti e 58 secondi. Linda Menardi di Sc Cortina 1903 ha chiuso al secondo posto con sedici minuti e 39 secondi di ritardo dalla vincitrice. Podio completato dall'elvetica Cilgia Salzgeber, che ha portato a termine la sua fatica in tre ore, 13 minuti e 23 secondi.
