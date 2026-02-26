Slavina in Valdidentro, sci alpinisti travolti e uccisi: sono Marika Mascherona e Alberto De Maron

Marika Mascherona aveva 28 anni ed era maestra di sci di Bormio, sorella di Katia azzurra della Nazionale di sci-alpinismo. A perdere la vita con lei Alberto De Maron, venticinquenne residente a Grosotto (Sondrio), dipendente dell'azienda energetica A2A. Sui loro profili social, le immagini che confermano il loro amore per la neve e la montagna. Un terzo amico che era con loro non è stato investito e ha lanciato l'allarme con il suo cellulare. Sul posto sono intervenuti i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e una quindicina di tecnici del Soccorso alpino, e i sanitari con due elicotteri. Il distacco della valanga è avvenuto a circa 2900 metri di quota, sul versante Sud Ovest, a poca distanza dalla cima, e presentava uno scorrimento di oltre 300 metri. Subito è stato trovato il corpo di Alberto, poi quello di Marika. Sul posto è stato visitato anche l'amico che ha lanciato l'allarme che non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale.