Sci, Coppa del Mondo: terzo posto per Goggia nella discesa di Soldeu
La bergamasca chiude a soli 24 centesimi da Suter, seconda Ortlieb. In top 10 anche Pirovano
Dopo le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, torna la Coppa del Mondo di sci alpino e arriva subito una soddisfazione per Sofia Goggia, che nella discesa di Soldeu, in Andorra, chiude al terzo posto. L'azzurra ferma il tempo in 1'31"86 e sale sul gradino più basso del podio, a soli 24 centesimi dalla vincitrice di giornata, la svizzera Corinne Suter. Secondo posto per l'Austria con Nina Ortlieb (+0"11). In top 10 anche Laura Pirovano.
La prima gara dopo Milano-Cortina 2026, un'edizione delle Olimpiadi Invernali più che soddisfacente per l'Italia, regala subito una gioia ai colori azzurri. Sofia Goggia, infatti, conferma il terzo posto conquistato in discesa piazzandosi sul gradino più basso del podio anche a Soldeu. A vincere è la svizzera Corinne Suter davanti all'austriaca Nina Ortlieb. Ma la prova della bergamasca è ottima, soprattutto nella seconda parte, dove l'elvetica, vincitrice di giornata, fa più fatica. Recuperando quasi mezzo secondo in un settore, Goggia fa addirittura sognare, poi deve accontentarsi del terzo posto. Si tratta comunque di un ottimo piazzamento guardando anche ai distacchi: la quarta, la tedesca Emma Aicher, chiude a più di mezzo secondo da Suter, protagonista di una splendida prestazione. Resta comunque la soddisfazione del podio per Goggia che, in questo modo, avvicina il terzo posto anche nella classifica di specialità, rosicchiando punti ad Aicher pure nella generale. Tra le altre italiane, bene anche Laura Pirovano, che chiude in top 10 a +1"23 da Suter. Fuori dalle prime 15 Nicol Delago (+1"94) ed Elena Curtoni (+2"02), neanche in top 20 Nadia Delago (+2"29). Lontanissima Sara Thaler (+3"53), out Roberta Melesi.