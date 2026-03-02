Iran, Comitato paralimpico: "Garantiamo Giochi sicuri e protetti"

02 Mar 2026 - 15:34
"I Giochi paralimpici sono l'evento più importante del movimento paralimpico e la nostra priorità assoluta è che gli atleti siano al centro della scena, mentre noi garantiamo Giochi sicuri, protetti e spettacolari nelle suggestive sedi italiane". Lo scrive in una nota il Comitato paralimpico internazionale. "Pensiamo innanzitutto all'impatto sulle persone e il nostro pensiero va a coloro che sono stati colpiti, lavoriamo con Milano Cortina 2026 per trovare soluzioni. Stiamo valutando l'impatto sulle operazioni dei Giochi, in particolare sui viaggi, anche se molte delle squadre sono già in Europa".

