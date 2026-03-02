Paulo Dybala è diventato papà: è nata la figlia a Roma

Momento emozionante per Paulo Dybala che nelle scorse ore ha potuto festeggiare il traguardo più importante della sua vita: è nata la sua prima figlia. Nonostante il termine fosse fissato per l'11 marzo, la piccola ha deciso di fare una sorpresa a mamma e papà arrivando con qualche giorno d'anticipo presso l'Ospedale Gemelli di Roma dove è nata oggi 2 marzo 2026 alle 8.57. Il nome verrà svelato presto dalla coppia ma si sa che sarà corto e una citazione cinematografica.