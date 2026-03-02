Paulo Dybala è diventato papà: è nata la figlia a Roma
Fiocco rosa in casa Dybala: Oriana Sabatini ha dato alla luce la loro prima figlia all'Ospedale Gemelli di Roma
Momento emozionante per Paulo Dybala che nelle scorse ore ha potuto festeggiare il traguardo più importante della sua vita: è nata la sua prima figlia. Nonostante il termine fosse fissato per l'11 marzo, la piccola ha deciso di fare una sorpresa a mamma e papà arrivando con qualche giorno d'anticipo presso l'Ospedale Gemelli di Roma dove è nata oggi 2 marzo 2026 alle 8.57. Il nome verrà svelato presto dalla coppia ma si sa che sarà corto e una citazione cinematografica.
Inizialmente Oriana Sabatini aveva pensato di partorire in Argentina per avere vicina la famiglia, ma alla fine la coppia ha scelto di restare in Italia per conciliare il lieto evento con gli impegni della Joya in maglia giallorossa. E infatti le acque si sono rotte proprio al termine di Roma-Juve, con Dybala che è corso in ospedale subito dopo la partita.