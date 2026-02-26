Sci, i dubbi di Federica Brignone: "Se non miglioro difficilmente mi vedrete in futuro"

E’ in uno dei posti che ama di più, Andorra, sede del weekend di gare di Coppa del Mondo che scatta domani con la discesa. E Federica Brignone non voleva mancare all’appuntamento, nonostante il dolore continuo e persistente. "Se scio al mattino, come ieri, poi zoppico per tutto il giorno. Il dolore fa la differenza in tutto ciò che faccio, e sono stufa di stare male - racconta Fede, doppio oro a Milano-Cortina 2026 nel SuperG e nel gigante -. Sono stata tre giorni al JMedical, ho fatto i test, e ho deciso di venire qui”.