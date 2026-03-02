F1, il Gruppo Brembo presenta le innovazioni per la nuova era

Una nuova era progettuale per la F1 2026

Per la prima volta dopo 30 anni, il regolamento apre scenari progettuali radicalmente nuovi. Le pinze non sono più vincolate ai tradizionali sei pistoni e due pastiglie: oggi i team possono adottare configurazioni più differenziate, fino a otto pistoni e quattro pastiglie, ottenendo maggiore coppia frenante e una distribuzione delle pressioni più uniforme. Anche i dischi vengono ripensati: fori più piccoli, ma più numerosi, migliorano la ventilazione. A completare il quadro, la possibilità di utilizzare un terzo punto di fissaggio delle pinze assicura maggiore rigidezza e una risposta del pedale più costante e precisa lungo tutto il giro.