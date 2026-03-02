F1, il Gruppo Brembo presenta le innovazioni per la nuova era
© Ufficio Stampa
Il Gruppo Brembo inaugura la stagione 2026 di Formula 1 in un anno di profonda trasformazione per la massima competizione automobilistica. Il nuovo regolamento tecnico introduce monoposto completamente riprogettate: la riduzione del peso, l’aerodinamica attiva, il sistema elettrico in grado di triplicare l’accelerazione e molti altri dettagli tecnici cambiano il modo in cui le vetture si comportano in pista, rendendo la gestione della decelerazione uno degli aspetti più sfidanti e decisivi per i piloti.
“Siamo orgogliosi di essere protagonisti di questa nuova era destinata a ridefinire la Formula 1,” ha dichiarato Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo del Gruppo Brembo. ”Grazie al know-how e all’innovazione tecnologica di Brembo, AP Racing e Öhlins, le scuderie potranno contare su un portafoglio completo di soluzioni che comprende sistemi frenanti, frizioni e ammortizzatori. Essere scelti dai migliori è per noi una grande responsabilità e un forte stimolo a continuare a puntare all’eccellenza.”
La forza del Gruppo Brembo
In questo contesto in continua evoluzione, Brembo conferma la propria presenza al fianco di tutti gli 11 team, con soluzioni progettate per rispondere alle nuove esigenze della categoria. Nel dettaglio, tutta la griglia sarà fornita con pinze del Gruppo (Brembo/AP Racing), mentre cinque team su 11 saranno equipaggiati con l’intero impianto frenante (pinze, pastiglie, dischi). Oltre alle pinze, Brembo fornirà alla maggior parte dei team anche Brake by Wire e pompe freno.
L’evoluzione coinvolge anche l’intero ecosistema dei brand del Gruppo. AP Racing, parte della famiglia Brembo dal 2000, continuerà a fornire frizioni e freno‑frizioni ad alte prestazioni a otto team su 11. Allo stesso modo, Öhlins – entrata nel Gruppo nel 2025 – rafforza il proprio contributo con ammortizzatori sviluppati per una vettura in costante variazione aerodinamica e fornirà cinque team su 11.
Una nuova era progettuale per la F1 2026
Per la prima volta dopo 30 anni, il regolamento apre scenari progettuali radicalmente nuovi. Le pinze non sono più vincolate ai tradizionali sei pistoni e due pastiglie: oggi i team possono adottare configurazioni più differenziate, fino a otto pistoni e quattro pastiglie, ottenendo maggiore coppia frenante e una distribuzione delle pressioni più uniforme. Anche i dischi vengono ripensati: fori più piccoli, ma più numerosi, migliorano la ventilazione. A completare il quadro, la possibilità di utilizzare un terzo punto di fissaggio delle pinze assicura maggiore rigidezza e una risposta del pedale più costante e precisa lungo tutto il giro.
L’aumento della potenza elettrica cambia in modo significativo il comportamento della frenata. Al posteriore si recupera molta più energia, riducendo il carico sul freno tradizionale, che resta però fondamentale nei momenti di massima richiesta. All’anteriore, invece, le prestazioni rimangono simili a quelle della scorsa stagione. Ne deriva una frenata più lunga e “ibrida”, in cui il software ha un ruolo sempre più importante e che richiede materiali in carbonio stabili e affidabili in tutte le condizioni di utilizzo.
Una libertà così ampia porta inevitabilmente a scelte tecniche molto diverse tra un team e l’altro: alcuni hanno osato con soluzioni più estreme, altri hanno preferito un approccio più conservativo. Il confronto in pista dirà quale direzione sarà vincente. E la stagione sarà probabilmente in evoluzione: ci sarà chi ha puntato da subito a configurazioni più aggressive già dai primi Gran Premi, mentre chi scoprirà di avere margini di sviluppo potrebbe cambiare rotta in corso d’anno per allinearsi a soluzioni più performanti.
Testate dai migliori
Con oltre cinquant’anni di esperienza nel Motorsport, le soluzioni del Gruppo Brembo vengono nuovamente scelte da team e piloti in questa nuova era tecnica, confermando la propria leadership in un campionato che evolve struttura, tecnologia e stile di guida.
In una Formula 1 diventata una palestra di eccellenze ai massimi livelli, Brembo si conferma un partner strategico, in grado di progettare innovazioni capaci di offrire prestazioni elevate e garantire la massima sicurezza.