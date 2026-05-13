MOTOGP

Il rosso e il nero: Ducati e Aprilia a confronto, Barcellona e Mugello sfide decisive

I conti in tasca alle due Case italiane al capolinea (o quasi) del primo quarto di campionato

di Stefano Gatti
13 Mag 2026 - 11:49
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Lo scenario è cambiato drasticamente nello spazio di pochi mesi ma soprattutto - considerando la pausa invernale - nello spazio di pochi Gran Premi. Da vittorie isolate, singoli episodi ad interrompere lo strapotere Ducati, si è passati al dominio Aprilia: una vera e propria staffetta tricolore al vertice, per certi versa inattesa e imprevedibile. La classifica parla chiaro: separati tra loro da un solo punto (128 a 127), Marco Bezzecchi e Jorge Martin - ovvero i due piloti del team ufficiale Aprilia - guidano il ranking, i loro "pari grado" Marc Marquez e Francesco Bagnaia (in sella alle Ducati Lenovo factory) annaspano nella seconda parte della top ten: settima casella a settantuno punti dalla vetta l'attualmente infortunato spagnolo, nona a meno ottantacinque da Bezzecchi (dopo soli cinque GP ma già quasi un quarto del totale) per l'italiano.

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Il dato che da un lato "puntella" la supremazia Aprilia e contemporaneamente sottolinea l'avvio di stagione sottotono in casa Ducati (stiamo sempre prendendo come punto di riferimento le due squadra ufficiali) è la composizione del gruppo che separa i rispettivi piloti nella classifica generale. Al di là dell'inserimento (in quarta posizione) di Pedro Acosta con la KTM Factory, il ranking incolonna Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici VR46, le due Aprilia Trackhouse e - a separare tra loro le Ducati Lenovo - quella Gresini di Alex Marquez, unico pilota Ducati fin qui capace di vincere un GP nel 2026: quello di fine aprile a Jerez de la Frontera. E se la presenza nei quartieri altiAi Ogura e Raul Fernandez (rispettivamente quinto e sesto) in sella alle RS-GP "americane" rappresenta la prova provata del dominio Aprilia, quella delle Ducati giallo fluo di "Diggia" subito (si fa per dire) alle spalle di Bezzecchi e Martin può creare qualche imbarazzo imprevisto dalle parti di Borgo Panigale. Senza dimenticare il mezzo "sgarbo" dello stesso di Giannantonio che viaggia con un bel vantaggio sui piloti ufficiali delle Rosse ma ha già la valigia pronta in direzione KTM, irresistibilmente (e giustificatamente ) attratto dalla possibilità di vestire i panni (anzi la tuta) di pilota ufficiale. 

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Barcellona bussa già alle porte e a fine mese c'è il Mugello, gara di casa per Ducati e Aprilia. E se in Catalogna la Casa bolognese dovrà stringere i denti (mancherà anche l'idolo di casa Marquez Sr.), tra le colline toscane andrà in scena forse l'ultima prova d'appello per Borgo Panigale nella corsa al titolo piloti che già adesso è poco meno di un affare privato tra i Men In Black Bezzecchi e Martin.

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