Il rosso e il nero: Ducati e Aprilia a confronto, Barcellona e Mugello sfide decisive

Il dato che da un lato "puntella" la supremazia Aprilia e contemporaneamente sottolinea l'avvio di stagione sottotono in casa Ducati (stiamo sempre prendendo come punto di riferimento le due squadra ufficiali) è la composizione del gruppo che separa i rispettivi piloti nella classifica generale. Al di là dell'inserimento (in quarta posizione) di Pedro Acosta con la KTM Factory, il ranking incolonna Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici VR46, le due Aprilia Trackhouse e - a separare tra loro le Ducati Lenovo - quella Gresini di Alex Marquez, unico pilota Ducati fin qui capace di vincere un GP nel 2026: quello di fine aprile a Jerez de la Frontera. E se la presenza nei quartieri altiAi Ogura e Raul Fernandez (rispettivamente quinto e sesto) in sella alle RS-GP "americane" rappresenta la prova provata del dominio Aprilia, quella delle Ducati giallo fluo di "Diggia" subito (si fa per dire) alle spalle di Bezzecchi e Martin può creare qualche imbarazzo imprevisto dalle parti di Borgo Panigale. Senza dimenticare il mezzo "sgarbo" dello stesso di Giannantonio che viaggia con un bel vantaggio sui piloti ufficiali delle Rosse ma ha già la valigia pronta in direzione KTM, irresistibilmente (e giustificatamente ) attratto dalla possibilità di vestire i panni (anzi la tuta) di pilota ufficiale.