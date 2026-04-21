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SCI

Federica Brignone e il fidanzato James, prima uscita pubblica sul red carpet dei Laureus a Madrid

I primi rumors risalgono a metà febbraio, quando James Mbaye, modello di origini senegalesi che lavora tra Milano, la Germania e la Turchia, è stato avvistato alla pista dell'Olympia delle Tofane, dove Federica Brignone era impegnata nel gigante olimpico di Milano-Cortina. Galeotto per i due sarebbe stato lo spot del Grana Padano in cui la Brignone era protagonista con Sofia Goggia. Ora, a distanza di due mesi, ecco la prima uscita pubblica della campionessa di sci, reduce dalle due leggendarie medaglie d'oro ai Giochi Invernali, e del fidanzato e le prime immagini insieme in occasione della cerimonia dei Laureus World Sports Awards, andati in scena lunedì a Madrid. Mbaye ha anche un passato nel basket: ha giocato nelle giovanili di Bellaria (Rimini) per poi accumulare esperienza anche in Toscana tra Serie C e Serie D.

21 Apr 2026 - 18:19
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