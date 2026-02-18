Michele Franzoso contro Franzoni: "Qualcuno non era al funerale di mio fratello"
"Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. È molto egoista ed è una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi é chi".
Così scrive in un reel su Instagram Michele Franzoso, il fratello di Matteo, lo sciatore azzurro deceduto in Cile a settembre dopo un incidente in allenamento. Il riferimento sembra essere a Giovanni Franzoni, medaglia d'argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni ha dedicato a Franzoso molti dei suoi recenti successi, tra cui le vittorie in SuperG a Wengen e la discesa di Kitzbuhel. Tra le altre cose, lo sciatore si è fatto un tatuaggio con il numero 28"51, l'ultimo intermedio di Franzoso prima del tragico incidente.