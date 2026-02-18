Michele Franzoso contro Franzoni: "Qualcuno non era al funerale di mio fratello"

18 Feb 2026 - 12:39
© instagram

© instagram

"Qualcuno dice di essere il fratello di Matteo. Io sono il suo solo fratello. Io ero al suo funerale. Qualcun altro non c'era. È molto egoista ed è una mancanza di rispetto. Fatemi sapere chi é chi".

Così scrive in un reel su Instagram Michele Franzoso, il fratello di Matteo, lo sciatore azzurro deceduto in Cile a settembre dopo un incidente in allenamento. Il riferimento sembra essere a Giovanni Franzoni, medaglia d'argento in discesa alle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni ha dedicato a Franzoso molti dei suoi recenti successi, tra cui le vittorie in SuperG a Wengen e la discesa di Kitzbuhel. Tra le altre cose, lo sciatore si è fatto un tatuaggio con il numero 28"51, l'ultimo intermedio di Franzoso prima del tragico incidente. 

Ultimi video

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

I più visti di Altri Sport

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:39
Michele Franzoso contro Franzoni: "Qualcuno non era al funerale di mio fratello"
12:09
Malagò: "French Alps 2030 valuterà l'eventuale partecipazione di Torino"
Matteo Berrettini
10:55
ATP Rio: Berrettini e Passaro avanzano al 2° turno, fuori Darderi
23:36
Tennis, Berrettini parte bene a Rio: battuto Barrios Vera in 2 set
22:20
Tennis: Rinderknech ko, Alcaraz avanza a Doha