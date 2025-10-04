Logo SportMediaset
Goggia ricorda Franzoso: "La tua assenza si è tramutata in presenza"

Il post social dell'azzurra: "C'è una croce dove è avvenuto il tuo impatto: lì ho pregato e ho pianto"

04 Ott 2025 - 13:22

"Caro Matteo, mi dispiace tanto, tantissimo per quello che ti è successo... la tua assenza si è tramutata in presenza, una presenza costante che permarrà nelle nostre menti e nei nostri cuori". Con queste parole in un lungo post su Instagram Sofia Goggia ricorda Matteo Franzoso lo sciatore della nazionale scomparso tragicamente lo scorso 15 settembre dopo un incidente in allenamento in Sudamerica. E proprio dal Cile scrive la campionessa olimpica di discesa, dopo aver completato il suo periodo di allenamento in vista dell'inizio della nuova stagione.

Nel salutare il Sudamerica, Goggia ha voluto rivolgere un pensiero al suo sfortunato compagno di squadra. "Caro Matteo, la comunità di Farellones ti ha dedicato una toccante commemorazione, eravamo in tanti fuori da quella chiesetta per salutarti, c'era nebbia quel pomeriggio e quando hanno pronunciato il tuo nome ha iniziato a nevicare..", le sue parole.

"I tuoi compagni hanno realizzato una croce con i pezzi della staccionata che hai rotto nell'impatto. Sia il primo giorno che anche l'ultimo, ad allenamenti conclusi, mi sono fermata, a quella Croce. Mi sono seduta lì in quello che è stato un momento di raccoglimento interiore - ha aggiunto - mi sono fatta il segno della croce, ho rivolto il palmo delle mani in su recitando per te più volte il Padre Nostro, le lacrime mi rigavano il viso".

"È stato un raduno estremamente complicato ma sentirsi cosi uniti e solidali e continuare a lavorare per quel sogno che inseguivi anche tu ci ha supportato nella nostra pur difficile quotidianità. Ed è per questo motivo che dico a tutti voi con cui ho condiviso questo raduno, dal profondo del mio cuore, con le lacrime agli occhi, ripensando a quello che è stato: ci voleva tanto coraggio e tutti noi lo abbiamo avuto", ha concluso Goggia posando in una foto con i compagni di squadra della nazionale Guglielmo Bosca, Florian Schieder e Mattia Casse. 

goggia
matteo franzoso
instagram

