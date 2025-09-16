Logo SportMediaset
IL CORDOGLIO

Sci, i compagni della Nazionale ricordano Matteo Franzoso: "Porteremo con noi sempre la tua vitalità"

I ragazzi della squadra di velocità hanno voluto esprimere un ultimo pensiero al compagno, scomparso dopo una terribile caduta in allenamento in Cile 

16 Set 2025 - 11:44

"Sappi che d’ora in poi porterò la tua vitalità sempre con me e sarò sempre grato per le piccole cose quotidiane che ognuno di noi vive…". Giovanni Franzoni ha voluto ricordare con queste parole il compagno di squadra Matteo Franzoso, scomparso in Cile dopo il terribile incidente patito in allenamento a La Parva. La caduta, i giorni in coma e la morte a soli venticinque anni hanno lasciato il segno nella Nazionale Italiana di sci alpino con i colleghi del giovane genovese che lo hanno voluto ricordare in questo momento drammatico.

Chi probabilmente ha patito maggiormente questa scomparsa è sicuramente Franzoni che ha condiviso spesso la stanza con Franzoso, vivendo da vicino emozioni, vittorie e sconfitte fra ritiri e appuntamenti di Coppa del Mondo. "Ogni mia curva sarà anche tua, scieremo insieme ogni gara e ogni allenamento portando avanti quel sogno che abbiamo sempre condiviso… - ha sottolineato il velocista bresciano -. C’è chi pensa che sia uno sport ingiusto e crudele, io penso che è stato ciò che ci ha fatto conoscere e diventare amici e questo per me è ciò che conta di più, i legami e i ricordi che ho di noi due”. 

Forte la commozione anche per Mattia Casse e Benjamin Alliod che hanno voluto raccontare qualche aneddoto riguardante Franzoso: “Sei stato il primo ad abbracciami e a dirmi bravo, mi hai alzato come se fossi una piuma ed eri felice come un bambino… - ha spiegato il 35enne piemontese a cui si sono aggiunte le parole del collega valdostano -. Oltre a essere un compagno di squadra sei stato un grande amico, che condivideva la mia stessa passione e gli stessi sogni. Molto spesso ci chiedevamo 'Ma perché non facciamo slalom? Siamo più forti che in velocità”. Non sai quanto darei perché fosse stato così'.

Numerosi i messaggi provenienti anche dagli sci internazionale fra cui l'americana Lindsey Vonn e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde che hanno voluto partecipare al cordoglio per la scomparsa della famiglia del talento azzurro che era accorsa nei giorni scorsi in Sudamerica, nella speranza che la situazione potesse migliorare. 

matteo franzoso
sci
italia

