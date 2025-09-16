Sci, i compagni della Nazionale ricordano Matteo Franzoso: "Porteremo con noi sempre la tua vitalità"

Chi probabilmente ha patito maggiormente questa scomparsa è sicuramente Franzoni che ha condiviso spesso la stanza con Franzoso, vivendo da vicino emozioni, vittorie e sconfitte fra ritiri e appuntamenti di Coppa del Mondo. "Ogni mia curva sarà anche tua, scieremo insieme ogni gara e ogni allenamento portando avanti quel sogno che abbiamo sempre condiviso… - ha sottolineato il velocista bresciano -. C’è chi pensa che sia uno sport ingiusto e crudele, io penso che è stato ciò che ci ha fatto conoscere e diventare amici e questo per me è ciò che conta di più, i legami e i ricordi che ho di noi due”.