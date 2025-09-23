L'ultimo saluto a Matteo Franzoso, la mamma: "Sognavi le Olimpiadi, continua a sciare amore mio"

"La paura è un concetto che deve essere conosciuto, ma che non deve prevalere. Gli atleti però devono parlare, come atleti e ex atleti serve il coraggio di sedersi attorno a un tavolo, non una certa omertà. Ci sono molti attori in questo sport ed è il momento di mettersi tutti a un tavolo. Grazie all'associazione Matilde Lorenzi per ciò che sta facendo per la sicurezza. Ci hanno contattato tanti atleti, di ieri e di oggi", ha detto Camilla Alfieri, ex sciatrice e vicepresidente dello Sci club Sestriere. "Sono seduto qui come amico di Matteo, come fratello maggiore, poi viene la mia carica federale - ha aggiunto un altro ex, Matteo Marsaglia -. Ho passato questi giorni in un'altalena: qualche volta ho pensato di voler fare di tutto, di spaccare il mondo, altre di fermarmi, perché ormai non serve più a niente. Però poi intorno tutti si muovono e ricomincio". "La Formula Uno è cambiata da Senna in poi. Si facciano i tavoli di vigilanza suggeriti da Sandy (Alessandro Garrone, presidente dello Sci club Sestriere, ndr) - ha detto l'ex campione Stefano Maldifassi. I nostri giovani non li proteggiamo completamente. La prova sotto sforzo non basta. Un ecocardiogramma è predittivo a 12-14 anni, ma non si fa".