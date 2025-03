Brignone: "Ciliegina sulla torta, ma per la coppa generale faremo i conti"

Federica Brignone è ancora davanti a tutte, per l'ottava volta in stagione in Coppa del Mondo, la nona contando anche il titolo iridato in gigante. Il bottino dei podi sale a quota 80, lanciando la valdostana sempre più nell'Olimpo dello sci azzurro e mondiale di ogni tempo. E l'azzurra fa un ulteriore passo in avanti in classifica generale. "Oggi è stata la ciliegina sulla torta di un fine settimana davvero super positivo: ho fatto ottimi risultati in discesa e vincere in superG così complicato è per me molto importante. Non mi aspettavo di farcela: all'arrivo ho fatto un urlo di frustrazione. Sapevo che fosse un superG da attaccare e l`ho fatto, ma ho combinato anche tanti errori. Non ho fatto la manche che volevo, ma era molto difficile e tutte hanno commesso delle imprecisioni e siamo vicinissime. Ho rischiato tanto ed ha pagato tanto nella parte alta, poi sono stata un po` fortunata con i centesimi. Ora spero di continuare su questo ritmo anche nelle prossime settimane. Oggi in partenza è stato emozionante, ho visto le prime a scendere che sbagliavo e non è stato facile entrare in casetta di partenza e riuscire a mettere il giusto atteggiamento è stato complicato. E' stata una sensazione forte: forse con qualche riferimento in più avrei potuto interpretare meglio anche l'aspetto finale. Ora devo sciare forte anche ad Åre in gigante: ho avversarie toste, in forma, basti vedere cosa ha fatto oggi Robinson nel finale. Per ora la situazione in Coppa del Mondo non è male, ma per fare i conti c`è tempo più avanti", ha detto.