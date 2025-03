Sci, Coppa del Mondo femminile: Federica Brignone vince il SuperG di Kvitfjell

Quest’anno Federica Brignone sembra quasi non avere rivali: l’azzurra vince anche il SuperG di Kvitfjell, dopo il quarto posto della discesa di ieri. Federica scende con il pettorale numero 6 e disegna delle linee quasi diverse rispetto alle avversarie, ma chiude con il tempo di 1’30’’11 e assiste alle prove delle sue rivali. La prima ad impensierirla è la sua connazionale Sofia Goggia, poi terza alla fine della gara e staccata di nove centesimi. Tra le due azzurre si insidia la solita Lara Gut-Berhami, che al netto di qualche errore riesce a strappare il tempo di 1’30’’17 e a salire sul secondo gradino del podio virtuale. La svizzera compie un vero e proprio miracolo nell’ultimo settore, recuperando ben sei decimi dopo una prima parte ricca di errori. Chiudono la top five la neozelandese Alice Robinson, quarta a +0.22, e Kajsa Vickhoff Lie, quinta a ventisette centesimi. Buona prova anche per Elena Curtoni, scesa con il pettorale numero 8 e nona al traguardo, a +0.64 da Brignone. Fuori dopo poche porte purtroppo Marta Bassino, prima a scendere, così come la vincitrice della discesa di ieri, la tedesca Emma Aicher. Da segnalare anche la gara di Lindsay Vonn: la statunitense è praticamente perfetta nella prima parte e in linea per la vittoria, poi un errore compromette la sua prova, relegandola in quindicesima posizione. Federica Brignone guadagna altri 20 punti in classifica generale su Lara Gut-Behrami, salendo a 1194 e a +251 sulla svizzera, prima inseguitrice.