Biathlon, Italia d'oro nella staffetta femminile ai Mondiali

BIATHLON

Il quartetto composto da Comola, Wierer, Auchentaller e Vittozzi trionfa a Oberhof davanti alla Germania

Italia, storico oro iridato nella staffetta femminile





















Dopo le medaglie d'argento e di bronzo, arriva anche il primo oro per l'Italia ai Mondiali di biathlon in corso di svolgimento a Oberhof, in Germania. Merito del quartetto femminile, che ha ottenuto uno strepitoso successo nella staffetta 4 x 6 km. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi hanno condotto una grande gara, sia sugli sci, sia al poligono, precedendo proprio la Germania padrone di casa e la Svezia.

L'Italia femminile si è imposta con il tempo di 1h14'39"7 con sole due ricariche utilizzate e con un vantaggio di 24"7 rispetto alla Germania, costretta ad utilizzare 6 ricariche, e di 55"7 rispetto alla Svezia, con 2 penalità e 11 ricariche. Gran lancio di Samuela Comola che ha trovato la completa maturità in questo Mondiale, e ancora una volta non ha sbagliato al tiro consegnando il testimone in quarta posizione a 5"7 dalla svedese Persson, preceduta anche da Repubblica Ceca e Norvegia. Dorothea Wierer ha messo tutta la sua classe in pista e con una sola ricarica al quarto poligono si è portata al comando con 21"4 di vantaggio sulla Francia e 42"8 sulla Germania.

Hannah Auchentaller, in terza frazione, ha tenuto la posizione nei confronti di Germania, Francia e Repubblica Ceca. Al sesto poligono l'azzurra ha usato una ricarica, Schneider due mentre si è risollevata Elvira Oeberg ripartendo al terzo posto. Lisa Vittozzi è partita con 5"6 di vantaggio su Denise Herrmann e 38"2 su Hannah Oeberg. Velocissima e precisa Lisa al primo poligono, un po' più lenta la tedesca, ma il duello è proseguito, con la Svezia più staccata. Poco dopo l'azzurra ha chiuso la partita all'ultima sessione di tiro in piedi, quando è rimasta implacabile, fredda e determinata nel portare in Italia il titolo della staffetta.

STAFFETTA UOMINI: ITALIA SETTIMA

E' la Francia a conquistare la medaglia d'oro nella staffetta maschile, beffando la Norvegia grande favorita e sottraendo al fuoriclasse Johannes Boe il possibile sesto titolo in questa edizione. La medaglia di bronzo, dietro ai norvegesi, è stata conquistata dalla Svezia, mentre il quartetto dell'Italia, formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer, ha chiuso al settimo posto.