Milano-Cortina 2026, Buonfiglio sorprende tutti: "Brignone sarà in gara"

Brignone sarà quindi presente alla cerimonia d'apertura il prossimo 6 febbraio a Cortina d'Ampezzo al fianco di Amos Mosaner, mentre a Milano saranno presenti Arianna Fontana e Federico Pellegrino. Il presidente Buonfiglio ha auspicato inoltre un possibile impiego anche di Sofia Goggia durante la cerimonia nella località veneta: "Oggi sono felice ma non felicissimo, perché avrei voluto individuare in Goggia una gratificazione che merita per la sua storia. Non l'ho sentita per un motivo: non puoi chiamare qualcuno per dirle che non è stata scelta. Devi scegliere in base al momento, alle storie degli atleti. Ho scelto Brignone ma mi auguro che l'alza bandiera a Cortina lo faccia Sofia Goggia".