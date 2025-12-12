Milano-Cortina 2026, Buonfiglio sorprende tutti: "Brignone sarà in gara"

Il presidente del CONI ha spiegato la decisione dell'azzurra dopo l'annuncio di averla nominata come portabandiera per i Giochi Invernalidi Marco Cangelli
"Dai test fatti, Federica Brignone sarà in gara, me lo ha confermato ieri sera". L'annuncio arriva direttamente dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio che ha spiegato come la fuoriclasse valdostana sarà presente alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non solo come portabandiera, ma attivamente anche come atleta.
Una decisione che fa ben sperare l'Italia che è pronta a ritrovare la 35enne di La Salle dopo il grave infortunio patito agli ultimi Campionati Italiani lo scorso marzo: "Quando mi ha detto penso di farcela, ero emozionato - ha aggiunto Buonfiglio -. Lei ha deciso di provare a esserci com'è caduta, questo dimostra la differenza tra una persona normale e una eccezionale".
Brignone sarà quindi presente alla cerimonia d'apertura il prossimo 6 febbraio a Cortina d'Ampezzo al fianco di Amos Mosaner, mentre a Milano saranno presenti Arianna Fontana e Federico Pellegrino. Il presidente Buonfiglio ha auspicato inoltre un possibile impiego anche di Sofia Goggia durante la cerimonia nella località veneta: "Oggi sono felice ma non felicissimo, perché avrei voluto individuare in Goggia una gratificazione che merita per la sua storia. Non l'ho sentita per un motivo: non puoi chiamare qualcuno per dirle che non è stata scelta. Devi scegliere in base al momento, alle storie degli atleti. Ho scelto Brignone ma mi auguro che l'alza bandiera a Cortina lo faccia Sofia Goggia".