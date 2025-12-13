Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
verso genoa-inter

Inter, Chivu verso il Genoa: "Troppe etichette sull'Inter, stiamo facendo una grande stagione"

Cristian Chivu parla alla vigilia di Genoa-Inter: "Qualcuno diceva: falliti e finiti. Eppure siamo ancora qui. Servirà la partita perfetta"

di Stefano Fiore
13 Dic 2025 - 14:28

L'Inter cerca l'immediato riscatto dopo la delusione europea contro il Liverpool e la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Genoa entra nel vivo con la presentazione del match da parte di Cristian Chivu in conferenza stampa: "Per l'Inter il campo di Marassi non è mai stato semplice, servirà una prestazione perfetta". L'allenatore nerazzurro parla così di Daniele De Rossi, avversario di panchina domani ma compagno di squadra ai tempi della Roma: "Lo apprezzo molto, si è messo a disposizione del gruppo Genoa e ho sempre apprezzato la sua intelligenza fuori dal comune. Lo stimo e lo apprezzo".

Poi tutto l'orgoglio di Chivu che difende il gruppo: "Secondo me stiamo facendo una grande stagione, diversamente da ciò che viene raccontato. Qualcuno diceva che eravamo falliti e finiti, invece siamo ancora lì. Giusto parlare degli scontri diretti non vinti ma bisogna parlare anche di come fosse la percezione della squadra a inizio stagione. Con chi ce l'ho? Non ho sassolini da togliermi dalla scarpa ma non si può valutare solo le vittorie o le sconfitte nel nostro processo di crescita. Le etichette non mi piacciono, e a volte all'Inter vengono messe un po' troppo... In queste 21 partite, non contando il Mondiale per Club, abbiamo sbagliato due tempi ma mai la partita. Con alti e bassi, e infatti lavoriamo per togliere i bassi visto che possiamo migliorare".

I problemi di quando la squadra va in svantaggio e non recupera il risultato: "Non mi viene in mente un motivo particolare per cui questo accade. Poi ci sono gli episodi. Cerchiamo di essere propositivi e magari qualcuno dirà che speculare vuol dire portare a casa qualcosa, ma io mi prendo la nostra identità". Si torna al match contro il Liverpool: "Come impegno e intensità, contro il Liverpool abbiamo aggiunto rispetto al Como. Non siamo stati inferiori ai Reds come livello di gioco. Poi il Liverpool fa acquisti da 150 milioni e il Como, realtà che apprezzo ma è ben diversa, no. E la Champions è diversa dalla Serie A".

Infine, nessuna novità sugli infortunati: "Dopo Liverpool mancano anche Calhanoglu e Acerbi che si aggiungono a Darmian e Dumfries. Più Palacios e Di Gennaro, ormai fermi da tanto".

Novità nell'undici titolare: chance per Zielinski e dubbio in attacco

 Per la trasferta ligure si va verso alcune novità di formazione, alcune dettate dalla necessità e altre dal turnover. In difesa le scelte per Chivu sono praticamente obbligate, con il terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni chiamato agli straordinari. A centrocampo la regia dovrebbe essere affidata a Piotr Zielinski, che al momento appare in vantaggio su Sucic per prendere il posto di Calhanoglu davanti alla difesa, mentre sulle corsie esterne Luis Henrique va verso la conferma a destra e Carlos Augusto si candida per una maglia da titolare a sinistra, permettendo così a Dimarco di rifiatare. In avanti l'unica certezza è capitan Lautaro Martinez, mentre al suo fianco è ballottaggio tutto francese tra Thuram e Bonny per completare il tandem offensivo.

Thuram, nuovo look sfoggiato anche in allenamento

1 di 6
© inter.it
© inter.it
© inter.it

© inter.it

© inter.it

genoa inter
conferenza
chivu

Ultimi video

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

01:25
Domani Bologna-Juventus

Bologna-Juve nel segno di... Thiago

01:38
Un miliardo per la Juve

Un miliardo per la Juve: ecco l'offerta

01:28
MCH UNION BERLINO-LIPSIA 3-1 MCH

Il Lipsia crolla a Berlino e il Bayern può volare a +11

01:20
DICH NICOLA PRE TORINO DICH

Cremonese, Nicola: "Non facciamoci ingannare dal Toro"

01:28
DICH PALLADINO PRE CAGLIARI DICH

Atalanta, Palladino: "Dobbiamo risalire in campionato"

01:38
Da McKennie a David

McKennie a David, l'oro di Spalletti

I più visti di Inter

Inter, è Thuram la stella della festa di Natale: il nuovo look stupisce FOTO

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

Bufera Zwayer, fu coinvolto in uno scandalo scommesse | E il VAR con Juve e Roma...

Acerbi fuori fino a metà gennaio: niente Supercoppa. In dubbio Calha. Dumfries nel 2026?

Lautaro: "Mai stato così forte e non ho motivi per andare via, tra scudetto e Champions non scelgo"

Inter Marotta 2024

Marotta: "Sconfitta con il Liverpool immeritata, il rigore una decisione avventata"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:13
Galatasaray, il presidente difende Icardi: "Nessuno può negare quanto ha fatto"
16:05
Thiago Silva rivela: "Neymar e Mbappé molto uniti, poi..."
15:59
Buffon: "Sulla Juve offerta importante ma non penso che Elkann venda"
15:02
Liverpool, Salah torna in squadra ma parte dalla panchina
14:00
Sassuolo, Grosso: "Contro il Milan per alzare il livello"