Inter su Palestra: arrivano conferme. Ma c'è anche la Juventus

Il mercato del futuro accende i riflettori su Marco Palestra. L'Inter ha messo concretamente nel mirino il talentuoso esterno destro classe 2005, di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito al Cagliari. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, arrivano conferme dirette sull'interesse dei nerazzurri, che tuttavia non sono soli: anche la Juventus ha già effettuato i primi sondaggi esplorativi per chiedere informazioni e monitorare la crescita del ragazzo.
L'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice per le due big italiane. L'Atalanta è consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse e non ha alcuna intenzione di concedere sconti. Sebbene non sia stato ancora fissato un prezzo ufficiale, la valutazione del cartellino è altissima: le cifre che circolano partono da una base di 35 milioni, ma la richiesta reale potrebbe essere molto più vicina ai 40 milioni di euro. Il club bergamasco è pronto ad alzare un muro importante, costringendo le pretendenti a un investimento massiccio. L'Inter, che ha pianificato di intervenire sulla fascia destra in ottica 2026, resta alla finestra valutando se e quando tentare l'affondo per quello che a Zingonia considerano un assoluto diamante.