Milano-Cortina 2026, Brignone scelta come portabandiera: Mosaner, Pellegrino e Fontana insieme alla valdostana

La decisione se gareggiare o meno manca ancora dell'ufficialità da parte della diretta interessata, anche se l'indizio lanciato da Luciano Buonfiglio ("dai test fatti sarà in gara, me lo ha confermato") suona come una sentenza, ma intanto è una cosa è certa: alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Federica Brignone ci sarà. La 35enne di La Salle è stata scelta dal CONI come portabandiera per i Giochi insieme ad Amos Mosaner, Federico Pellegrino e Arianna Fontana.