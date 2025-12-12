Milano-Cortina 2026, Brignone scelta come portabandiera: Mosaner, Pellegrino e Fontana insieme alla valdostana

Da Bonzi a Brignone: chi sono tutti i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi Invernali
© CONI | Leonardo Bonzi (bob) - Chamonix-Mont-Blanc 1924
L'annuncio dei quattro nomi che sfileranno nella cerimonia d'apertura in programma il prossimo 6 febbraiodi Marco Cangelli
La decisione se gareggiare o meno manca ancora dell'ufficialità da parte della diretta interessata, anche se l'indizio lanciato da Luciano Buonfiglio ("dai test fatti sarà in gara, me lo ha confermato") suona come una sentenza, ma intanto è una cosa è certa: alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Federica Brignone ci sarà. La 35enne di La Salle è stata scelta dal CONI come portabandiera per i Giochi insieme ad Amos Mosaner, Federico Pellegrino e Arianna Fontana.
Una decisione che è stata annunciata al termine della riunione andata in scena a Roma e che ha visto il numero uno dello sport italiano Luciano Buonfiglio confermare i nomi in vista della cerimonia di consegna della bandiera in programma al Quirinale il prossimo 22 dicembre. Gli atleti si divideranno fra Milano e Cortina con Pellegrino e Fontana presenti a San Siro, mentre Brignone e Mosaner sfileranno a Cortina d'Ampezzo.
"È il sogno che si realizza. Dal giorno dell'infortunio è stata la motivazione per lottare e rialzarmi". Così Federica Brignone in una dichiarazione a LaPresse subito dopo esser stata nominata portabandiera dei Giochi di Milano-Cortina. "Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini da sempre e ancora di più in questi mesi - ha aggiunto - Ringrazio il Presidente Buonfiglio per avermi concesso l'onore di essere la Portabandiera alle Olimpiadi in Italia".
