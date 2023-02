Biathlon, Italia di bronzo nella staffetta mista ai Mondiali

A OBERHOF

Gli azzurri Vittozzi e Giacomel sul podio alle spalle di Norvegia e Austria

Staffetta mista di bronzo ai Mondiali di Biathlon





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Terza medaglia per l'Italia ai Mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania. L'hanno conquistata Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel, giunti terzi nella staffetta mista a coppie. Gli azzurri si sono messi al collo il bronzo, chiudendo alle spalle della Norvegia, oro, e dell'Austria, argento. Per il norvegese Johannes Boe è la quinta medaglia d'oro in cinque gare, mentre per Marte Olsbu Roeiseland la tredicesima iridata in carriera.

Vedi anche Sci Biathlon, Mondiali: strepitosa Vittozzi, è bronzo nella 15 km femminile

La Norvegia ha provato a far la gara sin dalla prima frazione, ma con una Vittozzi in formato extra-lusso, fenomenale sia al tiro che per resa sugli sci stretti, a marcarla da vicino per ridurre al minimo il gap con la squadra norvegese. Nella prima frazione maschile Giacomel è partito con il piglio giusto, con maturità ed esperienza nonostante la giovane eta', per restare al ritmo di Norvegia e Austria, per proseguire con Vittozzi - nella sua ultima frazione - dietro per una manciata di secondi a Roiseland.

Si è deciso tutto nell'ultima frazione maschile, nonostante il giro di penalità di Boe dopo il penultimo poligono. Ma il fenomenale norvegese ha saputo recuperare rispetto ai fuggitivi Italia e Austria, per poi fulminare Tommaso Giacomel e David Komatz al tiro e terminare al primo posto, con il trentino di Imer a festeggiare una meritata medaglia, nonostante l'incertezza all'ultimo poligono che gli è costata due giri di penalità.

Per l'Italia si tratta della seconda medaglia nella storia del format dopo l'argento conquistato ad Oestersund 2019 da Hofer-Wierer. Il prossimo appuntamento con i Mondiali di Oberhof 2023 è previsto sabato 18 febbraio, con le staffette maschili e femminili.