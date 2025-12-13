Milano Cortina, Cio: "Soddisfatti per l'arena dell'hockey a Fiera Rho"

"E' chiaro che vogliamo garantire ai giocatori le migliori condizioni possibili e questo vale anche per la qualità del ghiaccio. Qui a Milano assisteremo al ritorno dei giocatori NHL, sappiamo che i migliori atleti vogliono partecipare: sarà un momento estremamente emozionante per tutto il mondo olimpico e per l'intero movimento dell'hockey su ghiaccio. Ieri ho avuto modo di confrontarmi con il direttore del torneo della Federazione Internazionale qui in Fiera, ed è molto soddisfatto sia delle condizioni del ghiaccio sia della venue". Lo dice, intervistato da Sky Sport durante il Mondiale Under20 in corso di svolgimento alla 'Milano Rho Ice Hockey Arena' in fiera, il direttore sportivo del Cio, Pierre Ducrey. Ducrey, impressionato dalla struttura, ha visitato anche il limitrofo Speed Skating Stadium, ricordando che dal 9 all'11 gennaio ci sarà il test event per l'impianto di Santa Giulia: "Ieri abbiamo effettuato una visita con la Federazione e già oggi possiamo immaginare quanto questo impianto possa diventare una straordinaria venue olimpica. Abbiamo piena fiducia nel lavoro che si sta svolgendo: siamo certi che l'evento test di gennaio sarà un successo e che, a febbraio, potremo vivere Giochi Olimpici eccezionali".