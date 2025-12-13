Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina, Cio: "Soddisfatti per l'arena dell'hockey a Fiera Rho"

13 Dic 2025 - 14:29

"E' chiaro che vogliamo garantire ai giocatori le migliori condizioni possibili e questo vale anche per la qualità del ghiaccio. Qui a Milano assisteremo al ritorno dei giocatori NHL, sappiamo che i migliori atleti vogliono partecipare: sarà un momento estremamente emozionante per tutto il mondo olimpico e per l'intero movimento dell'hockey su ghiaccio. Ieri ho avuto modo di confrontarmi con il direttore del torneo della Federazione Internazionale qui in Fiera, ed è molto soddisfatto sia delle condizioni del ghiaccio sia della venue". Lo dice, intervistato da Sky Sport durante il Mondiale Under20 in corso di svolgimento alla 'Milano Rho Ice Hockey Arena' in fiera, il direttore sportivo del Cio, Pierre Ducrey. Ducrey, impressionato dalla struttura, ha visitato anche il limitrofo Speed Skating Stadium, ricordando che dal 9 all'11 gennaio ci sarà il test event per l'impianto di Santa Giulia: "Ieri abbiamo effettuato una visita con la Federazione e già oggi possiamo immaginare quanto questo impianto possa diventare una straordinaria venue olimpica. Abbiamo piena fiducia nel lavoro che si sta svolgendo: siamo certi che l'evento test di gennaio sarà un successo e che, a febbraio, potremo vivere Giochi Olimpici eccezionali". 

Ultimi video

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

I più visti di Altri Sport

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:13
Nuoto: Polieri si laurea campionessa italiana nell'ultima gara in carriera
16:37
Gonfiabili e piscine, gli allenamenti senza neve verso i Giochi 2026
16:15
Tennis, Alcaraz sfida Sinner: "Voglio vincere gli Australian Open"
15:25
Basket, Petrucci: "Dal 2027 parte l'avventura della Nba in Europa"
15:00
Taekwondo: Touiar e Iurlaro campioni d'Europa Under 21