Coppa del Mondo di sci: Vonn scrive la storia nella discesa di St. Moritz, Goggia fuori dal podio

Paura per Gisin: brutta caduta a St. Moritz
© italyphotopress
© italyphotopress
L’americana si impone sulla Corviglia: successo numero 83 davanti a Egger e Puchner, mentre la bergamasca ha chiuso al quarto postodi Redazione
Una leggendaria Lindsey Vonn vince la discesa di St. Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci. Sulla Corviglia, l’americana diventa la più anziana di sempre a imporsi, centrando anche il successo numero 83. Il tutto con il tempo di 1’29”63 e con distacchi abissali: battuta l’austriaca Magdalena Egger (+0”98), mentre a chiudere terza è la connazionale Mirjam Puchner (+1”16), che beffa Sofia Goggia (+1”31), dunque fuori dal podio.
© italyphotopress
© italyphotopress
A 41 anni, Lindsey Vonn scrive un’altra pagina di storia dello sci: con una prova strepitosa, la statunitense non solo vince la discesa di St. Moritz, ma domina. Sedicesima a lanciarsi in pista, subito dopo Sofia Goggia, è l’unica a scendere sotto i 90” di prova: 1’29”83 il tempo dell’americana, perfetta soprattutto nella seconda parte, la più tecnica, della Corviglia. Nessuno riesce neanche solo ad avvicinarsi: la seconda è a quasi un secondo di distanza, in una giornata in cui l’Austria viene subito dopo l’ingiocabile Vonn. Seconda Egger a 98 centesimi, mentre Sofia Goggia, a +1”31, sogna fino alla fine il podio, ma viene beffata da Mirjam Puchner. Successo numero 83 per Vonn, che è pure la più anziana di sempre ad imporsi.
Capitolo Italia: oltre a Goggia, brava e di poco fuori dal podio, fa bene pure Laura Pirovano, a +1”58 insieme alla tedesca Weidle-Winkelmann. Fuori dalla top 10 Nicol Delago (+1”94), con Nadia a +2”70 appena davanti a Elena Curtoni (+2”73). Roberta Melesi chiude a quasi due secondi e mezzo (+2”44) da Vonn. Appena al di fuori della top 40 c’è Vicky Bernardi, out Sara Allemand e Sara Thaler.
"È stata una giornata fantastica, non potrei essere più felice, sono molto emozionata - ha detto la Vonn dopo la vittoria all'emittente svizzera RTS - Quest'estate mi sentivo bene, ma non ero sicura di quanto fossi veloce. Credo di saperlo ora. Ovviamente il mio obiettivo è Cortina, ma se iniziamo così, penso di essere in una buona posizione".