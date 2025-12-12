Coppa del Mondo di sci: Vonn scrive la storia nella discesa di St. Moritz, Goggia fuori dal podio

A 41 anni, Lindsey Vonn scrive un’altra pagina di storia dello sci: con una prova strepitosa, la statunitense non solo vince la discesa di St. Moritz, ma domina. Sedicesima a lanciarsi in pista, subito dopo Sofia Goggia, è l’unica a scendere sotto i 90” di prova: 1’29”83 il tempo dell’americana, perfetta soprattutto nella seconda parte, la più tecnica, della Corviglia. Nessuno riesce neanche solo ad avvicinarsi: la seconda è a quasi un secondo di distanza, in una giornata in cui l’Austria viene subito dopo l’ingiocabile Vonn. Seconda Egger a 98 centesimi, mentre Sofia Goggia, a +1”31, sogna fino alla fine il podio, ma viene beffata da Mirjam Puchner. Successo numero 83 per Vonn, che è pure la più anziana di sempre ad imporsi.



Capitolo Italia: oltre a Goggia, brava e di poco fuori dal podio, fa bene pure Laura Pirovano, a +1”58 insieme alla tedesca Weidle-Winkelmann. Fuori dalla top 10 Nicol Delago (+1”94), con Nadia a +2”70 appena davanti a Elena Curtoni (+2”73). Roberta Melesi chiude a quasi due secondi e mezzo (+2”44) da Vonn. Appena al di fuori della top 40 c’è Vicky Bernardi, out Sara Allemand e Sara Thaler.