Coppa del Mondo di sci: Vonn scrive la storia nella discesa di St. Moritz, Goggia fuori dal podio

L’americana si impone sulla Corviglia: successo numero 83 davanti a Egger e Puchner, mentre la bergamasca ha chiuso al quarto posto 

di Redazione
12 Dic 2025 - 14:02

Una leggendaria Lindsey Vonn vince la discesa di St. Moritz valevole per la Coppa del Mondo di sci. Sulla Corviglia, l’americana diventa la più anziana di sempre a imporsi, centrando anche il successo numero 83. Il tutto con il tempo di 1’29”63 e con distacchi abissali: battuta l’austriaca Magdalena Egger (+0”98), mentre a chiudere terza è la connazionale Mirjam Puchner (+1”16), che beffa Sofia Goggia (+1”31), dunque fuori dal podio.

Paura per Gisin: brutta caduta a St. Moritz

1 di 5
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

A 41 anni, Lindsey Vonn scrive un’altra pagina di storia dello sci: con una prova strepitosa, la statunitense non solo vince la discesa di St. Moritz, ma domina. Sedicesima a lanciarsi in pista, subito dopo Sofia Goggia, è l’unica a scendere sotto i 90” di prova: 1’29”83 il tempo dell’americana, perfetta soprattutto nella seconda parte, la più tecnica, della Corviglia. Nessuno riesce neanche solo ad avvicinarsi: la seconda è a quasi un secondo di distanza, in una giornata in cui l’Austria viene subito dopo l’ingiocabile Vonn. Seconda Egger a 98 centesimi, mentre Sofia Goggia, a +1”31, sogna fino alla fine il podio, ma viene beffata da Mirjam Puchner. Successo numero 83 per Vonn, che è pure la più anziana di sempre ad imporsi.

Capitolo Italia: oltre a Goggia, brava e di poco fuori dal podio, fa bene pure Laura Pirovano, a +1”58 insieme alla tedesca Weidle-Winkelmann. Fuori dalla top 10 Nicol Delago (+1”94), con Nadia a +2”70 appena davanti a Elena Curtoni (+2”73). Roberta Melesi chiude a quasi due secondi e mezzo (+2”44) da Vonn. Appena al di fuori della top 40 c’è Vicky Bernardi, out Sara Allemand e Sara Thaler.

"È stata una giornata fantastica, non potrei essere più felice, sono molto emozionata - ha detto la Vonn dopo la vittoria all'emittente svizzera RTS - Quest'estate mi sentivo bene, ma non ero sicura di quanto fossi veloce. Credo di saperlo ora. Ovviamente il mio obiettivo è Cortina, ma se iniziamo così, penso di essere in una buona posizione".

