Grigne Skymarathon: vittoria e record per Boffelli, Pessey con brivido finale tra le donne

"Era tanto tempo che non riuscivo a fare una gara così, conducendola a modo mio, andando in testa per poi controllare. Quindi sono partita forte e sono andata in fuga ma la gente lungo il percorso mi gridava che ero seconda e io non capivo come fosse possibile perché ero andata via con i primi cinque uomini, chi poteva avermi superata? Allora per non correre rischi ho continuato a spingere, spingere, spingere. Ero comunque contenta di come stavo correndo, con uno sforzo continuo e costante. Poi in cima mi hanno confermato che ero nettamente al comando e a quel punto mi sono un pochino rilassata. Solo che poi a due chilometri dalla fine Nathalie mi ha raggiunta e allora mi sono detta: per favore, non farmi spingere forte qui perché avevo le gambe e i piedi a pezzi. Non può succedere, voglio rimanere in testa, quindi ho ripreso a spingere veramente forte fino alla fine. Sono molto felice, non mi sono arresa, ho fatto girare le cose a modo mio. Questa gara è superba, gli organizzatori sono stati grandi, grazie a tutti. C'è un sacco di gente sul percorso, grande atmosfera, tifo per tutti, urla, musica. Grazie, ancora, ci vorrebbero più gare così nelle World Series. Non lo dico solo perché ho vinto. Ok, anche...!" (Iris Pessey)