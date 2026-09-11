Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi, il vostro Spalletti è stato più bravo di me"

Intervenuto alla vigilia di Lazio-Milan, Ruben Amorim è stato stuzzicato sulle critiche ricevute dopo il pari in casa della Juventus: "Sono normali e le ho già ricevute allo United - ha detto il portoghese in conferenza stampa -. Vogliamo essere offensivi ma bisogna tenere conto degli avversari. C'era Spalletti contro, il vostro Spalletti, che è molto bravo. Abbiamo avuto più possesso, ma loro sono stati più bravi. Ciò non cambia l'intenzione, che vedrete sempre. L'intenzione è dominare, ma altri allenatori come Spalletti e Fabregas sono competenti e ci metteranno alla prova. Spalletti è stato superiore rispetto a me ma proveremo sempre a fare un certo tipo di calcio. Metteremo in campo creatività. A volte non sarà possibile e non potrò offrirvi lo stesso spettacolo. Ho detto ai giocatori che bisogna essere perfetti, qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi".