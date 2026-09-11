Basket, Poeta: "Milano deve diventare noiosa, chiedo entusiasmo, impegno e tolleranza"

"Entusiasmo, impegno e tolleranza" sono i tre cardini con cui Peppe Poeta "sogna" di condurre l'Armani Milano ai playoff di Eurolega dopo 4 anni. "Ci sono sei o sette squadre che puntano a fare un torneo a parte - ammette il tecnico durante la prima conferenza stampa dell'anno -. Noi vogliamo essere una squadra noiosa, una contro cui non piace giocare, e riuscire ad emozionare il pubblico". Poeta la scorsa stagione ha completato il primo Triplete della storia dell'Olimpia con i successi in Supercoppa (quando era ancora assistente di Ettore Messina), Coppa Italia e Serie A: "É successo una volta in 90 anni, ne siamo orgogliosi e felici ma lo lascerei da parte perché la squadra é completamente nuova e deve trovare i propri equilibri. Già la Supercoppa a Tortona sarà durissima e non ho ancora fatto le scelte su chi giocherà. Ci tengo però a ringraziare chi é andato via perché si é fidato di me che ero un rookie dopo una leggenda come Messina". Poeta indica nei nuovi acquisti Peters e Hall "le guide del gruppo", con Pippo Ricci capitano unico dopo l'addio di Shields: "Dobbiamo essere la migliore versione di noi stessi e avere un'identità forte. Abbiamo quintetti che posso alzare i battiti e altri che metteranno più pressione. In attacco non abbiamo un primo realizzatore, in regia non abbiamo un unico faro: dovremmo giocare di flusso, con condivisione di possessi e responsabilità". E sull'ipotesi di Nba Europe - il 5 ottobre é in programma un incontro tra i proprietari di Eurolega sul tema -, Poeta é aperto: "Gli investimenti legati al progetto Nba Europe hanno generato entusiasmo, flusso economico e investimenti importanti intorno alla pallacanestro. Questo ha già prodotto dei benefici. Spero che si possa trovare una soluzione per mettere insieme EuroLega e Nba Europe. Eurolega oggi è già un prodotto di altissimo livello ed è giusto che venga valorizzato nel modo migliore. Se arriverà anche una partnership con l'Nba, ben venga".