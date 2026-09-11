Elezioni Figc, Corte d'Appello respinge reclamo Miele

La Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite della Figc ha respinto il reclamo dell'avvocato Renato Miele avverso la reiezione del ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale in relazione all'esito della delibera assembleare dello scorso 22 giugno, con la quale è risultato eletto presidente federale Giovanni Malagò, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l'ammissione dei candidati e, ancora, avverso il tacito silenzio-rifiuto della richiesta di accesso agli atti della documentazione relativa alla candidatura di Malagò.