Wings for Life World Run: "un giorno con" Michel Roccati

RUNNING BENEFICO

Lo youtuber Sinnaggagghiri ha trascorso 24 ore accanto al campione italiano di paracanoa, tornato a camminare grazie alla ricerca scientifica

© Red Bull Content Pool In occasione della Giornata nazionale delle persone con una lesione al midollo spinale, in anteprima un nuovo episodio di "Un giorno con", la serie originale targata Red Bull che, in vista della Wings for Life World Run 2024, dedica una puntata speciale ad un ragazzo e atleta dalla storia straordinaria. Dopo aver incontrato alcuni tra i migliori atleti italiani, tra cui la sciatrice Sofia Goggia, il portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma, il tennista Matteo Berrettini, il pilota di Moto2 Tony Arbolino e il surfista Leonardo Fioravanti, lo youtuber da 720mila iscritti Sinnaggagghiri (nome d’arte di Denis Tarantello) ha trascorso un’intera giornata con Michel Roccati, campione italiano di paracanoa. Michel Roccati però è molto più di questo. E’ un giovane torinese, nato nel 1991, la cui storia di vita ha fatto il giro del mondo e ispirato milioni di persone. Nel 2017 ha avuto un incidente in moto che gli ha causato una lesione midollare completa, privandolo dell’uso degli arti inferiori. Tuttavia, nel 2020, Michel è stato protagonista di un eccezionale traguardo scientifico e di una straordinaria storia di rivincita. È infatti diventato una delle prime tre persone al mondo ad aver riacquistato la mobilità delle gambe dopo una lesione midollare completa, grazie a un rivoluzionario studio sperimentale condotto dall'Università di Losanna e sostenuto dalla Fondazione Wings for Life. Inoltre, la passione mai sopita di Michel per lo sport lo ha portato, nell’arco di un solo anno, a conquistare il titolo di campione italiano di paracanoa.

“Il mio percorso verso la riacquisizione della capacità di camminare è stato possibile grazie ai progressi scientifici, al sostegno incondizionato di chi mi è vicino e alla Fondazione Wings for Life, che da anni raccoglie fondi per finanziare la ricerca di una cura per le lesioni spinali”, dichiara Michel Roccati. E ancora: “È di vitale importanza sostenere la ricerca per continuare su questa strada e poter ridare speranza a chi rimane paralizzato dopo una lesione al midollo spinale. La Wings for Life World Run permette a tutti dare il proprio contributo a questa causa, divertendosi e sentendosi parte di qualcosa di davvero unico e grande”.

Michel è infatti uno dei numerosi ambassador della Wings for Life World Run: la più grande corsa benefica che, dal 2014, ogni anno si svolge in contemporanea in tutto il mondo. La gara è unica nel suo genere: tutti i partecipanti iniziano a correre lo stesso giorno alla stessa ora in varie località del globo e vengono inseguiti da una "Catcher Car", un traguardo mobile che parte 30 minuti dopo l'inizio della corsa. Quando i corridori vengono superati da questa, la loro corsa è da definirsi conclusa. Tutti possono partecipare a questo evento: correndo, camminando o percorrendo il percorso in carrozzina; scegliendo se farlo individualmente con l'app Wings for Life World Run o insieme nelle diverse Flagship Run o App Run.

Quest’anno la principale App Run italiana si terrà domenica 5 maggio alle ore 13.00 al MIND Milano Innovation District.

Il fine benefico di questa corsa è quello di sostenere la ricerca scientifica per trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Difatti il 100% delle quote d’iscrizione e delle donazioni viene completamente devoluto alla Fondazione Wings for Life, che finanzia promettenti ricerche sul midollo spinale e studi clinici sperimentali che, come nella storia di Michel, hanno reso possibile il recupero della capacità di muoversi. Dal 2014 ad oggi, sono stati raccolti 43,8 milioni di euro.

La partecipazione di altri noti ambassador, come la leggenda del basket Gigi Datome (che ha anche prestato la sua voce per la Catcher Car virtuale che inseguirà i partecipanti attraverso l’apposita App), la travel blogger e ‘influencer della positività’ Giulia Lamarca (motivatrice dei corridori) e altri sportivi (tra cui Dorothea Wierer, Tony Arbolino, Filippo Farioli e Lisa Migliorini), sottolinea l'importanza del supporto da parte di tutti nel cammino verso una cura delle lesioni midollari. Questo nuovo episodio di “Un giorno con” segue Michel Roccati in una sua giornata tipo, mostrando le sfide quotidiane della vita di un ragazzo che aveva perso l’uso delle gambe ed ora, grazie alla ricerca scientifica, è tornato a camminare. La puntata celebra inoltre la sua incredibile tenacia e forza d’animo: una storia che diventa simbolo dell’importanza di continuare a sostenere la ricerca. L’episodio integrale sarà disponibile il 7 aprile sul canale YouTube di Sinnaggagghiri.

Per registrarsi alla corsa e scaricare l’applicazione, visita il sito www.wingsforlifeworldrun.com. Per iscriversi ad una squadra o per crearne una nuova, visitare il sito www.wingsforlifeworldrun.com/teams.