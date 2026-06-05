Brooks Supermaratona dell'Etna: missione verticale sul vulcano
Oltre alla 43M only-up è in programma una gara off road quasi per intero oltre i duemila metri di quotadi Stefano Gatti
© Ciccio Piazza
Conto alla rovescia per Brooks SuperMaratona dell’Etna, una delle manifestazioni più sognate e impegnative del panorama del running italiano: capace di unire mare e montagna, estate e inverno, in un’unica gara. Saranno ben diciassette le nazioni rappresentate al via delle due gare in programma nella giornata di sabato 13 giugno.
La prova clou è un lungo vertical di 43 chilometri con partenza alle 07.30 del mattino dalla spiaggia di Marina di Cottone (Fiumefreddo di Sicilia) e arrivo in quota - a 2800 metri circa - sull’Etna, il vulcano attivo più alto dell'Europa continentale. Un percorso spettacolare e altamente suggestivo che porterà gli atleti dal livello del mare fino ai paesaggi lunari del vulcano. Abbinata alla prova regina ci sarà quella Off Road, gara che in origine prevedeva uno sviluppo di quattordici chilometri e mezzo ma che è stata modificata e allungata di circa tre chilometri a causa della presenza di tratti innevati in alcune sezioni interessate dalla discesa. Lo start della Off Road è programmato per le ore 10.00 da Piano Provenzana, a quota1800.
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Il quartier generale dell’evento sarà allestito a Linguaglossa, comune di cinquemila abitanti a quasi seicento metri di quota sul versante nord dell'Etna cha fa da quartier generale della manifestazione e da punto di riferimento per ritiro dei pettorali, briefing tecnico e partenza dei servizi navetta dedicati agli atleti. Alle prime luci dell’alba (le sei del mattino) partiranno le navette dedicate agli atleti iscritti alla 43KM, con trasferimento da Linguaglossa e Piedimonte Etneo verso la zona di partenza di Marina di Cottone: un servizio pensato per permettere ai runners di raggiungere comodamente il mare prima dello start della gara. E un transfer sarà a disposizione per tutti i finishers di Brooks SuperMaratona per riportarli dalla cima del vulcano a Piano Provenzana.
© Ciccio Piazza
Brooks SuperMaratona dell’Etna vedrà al via numerosi protagonisti del panorama nazionale della corsa su strada e del trailrunning. Tra gli uomini spicca Enrico Bertolotti, recentemente secondo classificato alla 100KM del Passatore con un tempo inferiore alle sette ore di gara e Dario Ferrante, campione italiano 100KM 2025. Al via anche Lorenzo Lotti, campione italiano 100KM 2023 e secondo classificato alla SuperMaratona dell’Etna 2024. Così il forte atleta romagnolo racconta il suo rapporto con la Supermaratona etnea:
“È una gara alla quale sono affezionatissimo, tra le più belle e uniche. Questo anno non l’ho preparata, ho corso una 100KM molto forte un mese fa, dove sono riuscito a centrare il mio obiettivo, che era fare il minimo per qualificarmi per i Mondiali, quindi la vivrò per divertirmi e poi raccontarla. È una competizione che tutti dovrebbero provare, tenendo ben presente che è un prova difficile e va preparata bene. Abbiamo una prima parte fino al chilometro 32 più da maratoneta, su asfalto, e una seconda parte trail molto sfidante, con un’ascesa di mille metri e tanti tratti dove è difficile correre. È un evento che regala sempre grandi emozioni”.
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In campo femminile presenti Daniela Valgimigli - seconda al Passatore 2026 - e la molisana Antonella Ciaramella che nella passata edizione ha sbaragliato tutte arrivando in cima al vulcano in quattro ore e 50 minuti, rifilando un distacco di oltre un’ora alle sue dirette avversarie. Queste le sue parole in avvicinamento all'evento:
“È una delle gare che ho più a cuore e volevo esserci nonostante una frattura al metatarso che mi ha costretta al riposo da dicembre ad aprile. Lo scorso maggio ho corso il Passatore e SuperMaratona sarà la mia seconda gara dell’anno. È la competizione alla quale tengo di più per i paesaggi fantastici e per l’organizzazione, impeccabile e sorprendente sotto ogni punto di vista. Non vedo l’ora di godermi questa giornata!”
A completare un cast di assoluto valore saranno alcuni atleti siciliani di altissimo livello come Francesco Mangano, vincitore dell’edizione 2019, e Laura Emmi, terza al traguardo nel 2022 con il tempo di quattro ore e 36 minuti. Si tratta di atleti local, profondi conoscitori dei sentieri e delle caratteristiche del vulcano e quindi pronti a recitare un ruolo da protagonisti lungo il percorso che conduce fino alle quote più elevate dell’Etna.
© Ciccio Piazza