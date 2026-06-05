Brooks Supermaratona dell'Etna: missione verticale sul vulcano

“È una gara alla quale sono affezionatissimo, tra le più belle e uniche. Questo anno non l’ho preparata, ho corso una 100KM molto forte un mese fa, dove sono riuscito a centrare il mio obiettivo, che era fare il minimo per qualificarmi per i Mondiali, quindi la vivrò per divertirmi e poi raccontarla. È una competizione che tutti dovrebbero provare, tenendo ben presente che è un prova difficile e va preparata bene. Abbiamo una prima parte fino al chilometro 32 più da maratoneta, su asfalto, e una seconda parte trail molto sfidante, con un’ascesa di mille metri e tanti tratti dove è difficile correre. È un evento che regala sempre grandi emozioni”.