Trail Oasi Zegna: l'estate scatta di corsa sulle Alpi Biellesi

L’ampia possibilità di scelta rende quindi il TOZ una gara adatta sia ai trail runners più esperti sia ai neofiti. La prova ultra rappresenta un vero e proprio viaggio alla scoperta delle Alpi Biellesi, che non ha nulla da invidiare ai grandi trail alpini in termini di per panorami, varietà di percorso e… difficoltà! La 35 km è un grande classico, una gara sicuramente impegnativa e in grado di regalare emozioni nuove a ogni metro. Disponibile anche in versione non competitiva, quella d'ingresso è la gara perfetta per chi vuole essere parte di un grande evento ma per non ha grandi distanze nelle gambe o semplicemente è ai primi passi nella corsa sui sentieri di montagna.