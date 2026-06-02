TRAILRUNNING

Trail Oasi Zegna: l'estate scatta di corsa sulle Alpi Biellesi

Tre distanze per tutti i gusti nella locandina dell'evento che fa parte di Piemontrail Challenge 2026

di Stefano Gatti
02 Giu 2026 - 13:26
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© Daniele Chiodi

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Si avvicina a grandi passi la quindicesima edizione del Trail Oasi Zegna, in programma a Valdilana (provincia di Biella) domenica 21 giugno, al via dell'estate. Dopo il grande successo dell’edizione 2025, Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di Trail corto sulla distanza da 35 chilometri, è grande l’attesa per l'evento biellese, da anni ormai uno degli appuntamenti più sentiti e apprezzati in questa parte della stagione. Per motivi di calendario l’evento è stato spostato in avanti di due settimane rispetto al weekend abituale e sancirà l’apertura della stagione estiva dell’Oasi Zegna, cento chilometri quadrati di natura, sport e cultura nel cuore delle Alpi Biellesi.  

© Ermes Zonca

© Ermes Zonca

Come già negli ultimi anni saranno tre le distanze previste per il Trail Oasi Zegna, adatte a tutti i tipi di allenamento. La prova clou è 
Ultra Oasi Zegna da 65 chilometri di sviluppo lineare per 4200 metri di dislivello positivo e negativo (3 punti ITRA). Trail Oasi Zegna da 35 chilometri per 1700 metri D+/- è quella intermedia (2 punti ITRA). Per finire - anzi per iniziare - 15 chilometri e ottocento metri di dislivello positivo/negativo sono il menu di Oasi Zegna (1 punto ITRA), prova d'ingresso dell'evento.

© Ermes Zonca

© Ermes Zonca

L’ampia possibilità di scelta rende quindi il TOZ una gara adatta sia ai trail runners più esperti sia ai neofiti. La prova ultra rappresenta un vero e proprio viaggio alla scoperta delle Alpi Biellesi, che non ha nulla da invidiare ai grandi trail alpini in termini di per panorami, varietà di percorso e… difficoltà! La 35 km è un grande classico, una gara sicuramente impegnativa e in grado di regalare emozioni nuove a ogni metro. Disponibile anche in versione non competitiva, quella d'ingresso è la gara perfetta per chi vuole essere parte di un grande evento ma per non ha grandi distanze nelle gambe o semplicemente è ai primi passi nella corsa sui sentieri di montagna.  

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© Daniele Chiodi

© Daniele Chiodi

Come da tradizione tutte e tre le distanze avranno partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero di Valdilana, location perfetta per poter fornire agli atleti tutti i servizi a loro riservati in un unico punto; le partenze sono fissate per le 05.00 (65 km), le 08.30 (35 km) e le 09.30 (15 km). 

La campagna iscrizioni online sul portale specializzato Wedosport chiude venerdì il 19 giugno per le due distanze più lunghe. Ci si potrà invece iscrivere alla 15 km anche in presenza il giorno dell'evento. In questo caso però non è garantito il pacco-gara.

Trail Oasi Zegna è anche la terza delle quattro prove che compongono Piemontrail Challenge 2026 dopo Vibram Trail Mottarone e Trail del Monte Soglio, andati entrambi in scena nel mese di maggio. Dopo quello del TOZ, gli aficionads del circuito dovranno attendere il prossimo autunno inoltrato per il gran finale al Trail del Monte Casto.

Ulteriori informazioni e iscrizioni sulla pagina web https://www.trailrunningvalsessera.it 

© Jacopo Nasi

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