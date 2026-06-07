GRECIA-ITALIA

Italia, Baldini: "Restare ct? Non sono uno scappato di casa, volevo solo rendermi utile"

Il ct azzurro dopo il successo sulla Grecia: "Conosco il valore di questi ragazzi: i giovani sono una risorsa e bisogna dar loro fiducia"

07 Giu 2026 - 23:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Silvio Baldini si gode il secondo successo in due partite da ct della sua Italia "sperimentale", ma è già pronto a passare la mano: "C'è chi vuole che io rimanga? A me non interessa, io ringrazio, ma volevo solo essere utile". Il ct poi aggiunge: "A me interessa fare bene il mio lavoro, nel mondo del calcio ti danno delle etichette e io rispondo sul campo. Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qui, e io mi sono messo a disposizione. Io faccio parte della famiglia Italia altro non mi interessa, volevo che questi ragazzi fossero valorizzati per quello che sono".

Intanto però c'è da fare un bilancio anche delle prove dei suoi ragazzi: "I giovani non devono essere un problema, ma una risorsa - dice -, e se gli diamo fiducia abbiamo visto in queste due partite quanto impegno ci mettono. Sono ragazzi in maturazione, non sono al massimo del loro splendore: abbiamo dei buonissimi giocatori che hanno capito che avere regole e principi è una risorsa per sviluppare le loro capacità e non è una punizione. Vederli gioire così oggi come se avessero vinto un trofeo è un'immagine impagabile. Io conosco il loro valore e so che devono solo crescere".

E ancora: "L'Under 17 campione d'Europa? Sono felice perché siamo una grande famiglia e complimenti a Viscidi (coordinatore della Nazionali Giovanili) per il grande lavoro che ha fatto. Siamo sul percorso giusto, non perdiamo questi valori". 

Leggi anche

Pio Esposito la decide ancora e Donnarumma si oppone all'assedio, ma che gran centrale difensivo Chiarodia

Ultimi video

00:07
DICH LUKAKU SU NAPOLI DICH

Lukaku: "Non parlo del Napoli, l'ho già fatto, sono in nazionale"

03:01
DICH GALANTE DA PARMA DICH

Galante: "Francia e Brasile favorite per il Mondiale, ma occhio all'Argentina"

01:14
Belgio-Tunisia 5-0

Belgio-Tunisia 5-0

01:32
Questa sera Grecia-Italia

Questa sera Grecia-Italia

01:46
Mancini e la Nazionale

Mancini e la Nazionale

01:28
Juve, Chiesa si offre

Juve, Chiesa si offre

01:57
Totti a tutto campo

Totti a tutto campo

02:01
Certi amori non finiscono

Certi amori non finiscono

01:19
Riscattato Alisson Santos

Riscattato Alisson Santos

01:33
Braida, cuore rossonero

Braida, cuore rossonero

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:35
Espulso in amichevole

Leao, espulso in amichevole

01:34
DICH BRAIDA PER SITO DICH

Braida: "Ibra deve essere più umile, il Milan è in crisi d'identità. Mi viene quasi da piangere"

00:07
DICH LUKAKU SU NAPOLI DICH

Lukaku: "Non parlo del Napoli, l'ho già fatto, sono in nazionale"

I più visti di Nazionale

MCH NAZIONALE ALLENAMENTO CON OCCHIO BENDATO 4/6 MCH

L'allenamento singolare di Baldini: la Nazionale con l'occhio bendato

Che Italia agli Europei! Spagna ko ai rigori, gli Azzurrini in finale contro il Belgio

DICH BALDINI su allenamenti DICH

Baldini: "Ora i ragazzi si allenano poco, se solo si allenassero come la Brignone..."

DICH DOUVIKAS PRE ITALIA DICH

Douvikas sfida l'Italia: "Sarebbe sicuramente un piacere per me segnare a Donnarumma"

Guardiola ct dell'Italia? Pep frena: "Ora voglio fermarmi, poi..."

Scorri la gallery per scoprire il valore degli undici titolari azzurri contro la Grecia

Quanto vale l'undici di Baldini? Pareggio Donnarumma-Pio, "record" Chiarodia e sorpresa Ahanor

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:14
Pio 'cancella' il rigore ed eguaglia Rivera: "Felice per la vittoria, gruppo bellissimo"
22:12
Eriksen si accascia al suolo, sospesa definitivamente Danimarca-Ucraina VIDEO
Silvio Baldini
20:12
Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: Baldini fa due cambi rispetto al Lussemburgo
19:12
Nunziata: "Albania pericolosa, U21 azzurra vuole chiudere bene stagione"
Florentino Perez
19:12
Elezioni Real, Florentino Perez nettamente avanti nei sondaggi. Alle 23 la proclamazione