Italia, Baldini: "Restare ct? Non sono uno scappato di casa, volevo solo rendermi utile"

Intanto però c'è da fare un bilancio anche delle prove dei suoi ragazzi: "I giovani non devono essere un problema, ma una risorsa - dice -, e se gli diamo fiducia abbiamo visto in queste due partite quanto impegno ci mettono. Sono ragazzi in maturazione, non sono al massimo del loro splendore: abbiamo dei buonissimi giocatori che hanno capito che avere regole e principi è una risorsa per sviluppare le loro capacità e non è una punizione. Vederli gioire così oggi come se avessero vinto un trofeo è un'immagine impagabile. Io conosco il loro valore e so che devono solo crescere".



E ancora: "L'Under 17 campione d'Europa? Sono felice perché siamo una grande famiglia e complimenti a Viscidi (coordinatore della Nazionali Giovanili) per il grande lavoro che ha fatto. Siamo sul percorso giusto, non perdiamo questi valori".