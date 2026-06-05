Dall'emergenza all'opportunità: Valmalenco Ultradistance Trail, la nona è inedita!

"Nel DNA di noi malenchi la resa non è contemplata! Ci siamo attivati per tempo allo scopo di per trovare una soluzione che non fosse un semplice ripiego, e invece un’opportunità da sfruttare. Vista la situazione straordinaria, che modifica inevitabilmente l'accessibilità logistica di una porzione importante del nostro territorio, in stretto e costante coordinamento con le autorità locali e tutti gli enti che ci supportano abbiamo preso una decisione tanto obbligata quanto responsabile. La strada per Campo Moro è per noi strategica e necessaria per il passaggio delle ambulanze, il posizionamento dei soccorsi, il trasporto dei volontari, la gestione dei ritirati e il cambio delle staffette. Non sarebbe quindi stato possibile quest'anno garantire standard di sicurezza elevati. Fortunatamente viviamo in una valle che offre molte alternative Il comitato organizzatore ha lavorato senza sosta per ridisegnare i tracciati, dando vita a due varianti che non hanno nulla da invidiare ai percorsi storici. Anzi, i nuovi itinerari toccheranno punti mai raggiunti prima dalla gara e ben tre nuovi rifugi, offrendo panorami inediti e ancora più selvaggi".