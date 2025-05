Trail del Mottarone: Bassi e Saggin a segno nella prova Ultra, a Lenzi e Turini la 25K Due Comuni

Sport, territorio e visione internazionale per un evento in crescita: è questa la ricetta vincente di Vibram Trail Mottarone, che nel primo weekend del mese di maggio animato da entusiasmo e passione le montagne tra Stresa, Baveno e il Parco del Mottarone. Con oltre mille atleti iscritti alle diverse gare, provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, l’evento si è puntualmente confermato un evento di riferimento per il trailrunning nazionale ma ormai sempre più riconosciuto anche a livello internazionale. Protagonista assoluto è stato il territorio: i percorsi si sono snodati lungo sentieri storici e panoramici, sapientemente ripristinati e curati grazie a un lavoro congiunto tra organizzazione, volontari, enti locali e associazioni del territorio. Un impegno concreto non solo per la promozione turistica, ma anche per la tutela e la riscoperta dell’ambiente montano. Nella prova clou, il Vibram Lollo Max...i Trail Mottarone da 75 chilometri e 3400 metri D+, a salire sul gradino più alto del podio di gara uomini è stato Nicola Bassi (Team ANDE), che ha preceduto al traguardo davanti a Stefano Ruzza (Team Vibram/Atletica San Marco US ACLI) e Andrea Prometti di ASD Castelraider. In campo femminile successo per Giulia Saggin (Sport Project VCO), protagonista di una prova-monstre che l'ha portata a raggiungere la top ten assoluta: sesta di 102 finishers! Con la fortissima atleta varesina sul podio Chiara Bertino di ASD Podistica Torino e Valentina Michielli (Scuola di maratona Vittorio Veneto/Team VIBRAM), quest'ultima solo una manciata di giorni dopo al via della prova-clou da 250 chilometri di UTLAC Lake Como Ultra Trail!