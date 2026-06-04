ResegUp 2026, istruzioni per l'uso: tutti i top runners al via
Starting list di primo livello, statistiche, novità e orari della quindicesima edizione della skyrace lecchesedi Stefano Gatti
© Resegup Ufficio Stampa
Conto alla rovescia prossimo al completamento per Resegup 2026. Sabato 6 giugno Lecco torna ad abbracciare la sua montagna con la superclassica Resegup, la skyrace che unisce il centro città alla vetta del Resegone e ritorno, in un percorso che negli anni è diventato uno dei simboli sportivi più amati del territorio. Come tradizione, i milleduecento pettorali disponibili sono andati esauriti in pochissimo tempo. L'attenzione si sposta ora sulla starting list della quindicesima edizione, che si presenta particolarmente interessante sia in campo maschile sia in campo femminile.
TOP RUNNERS UOMINI
Tra gli uomini riflettori puntati su atleti del calibro di Andrea Rota (OSA Valmadrera), Danilo Brambilla ("bandiera" di ASD Falchi Lecco), Matteo Porro e Moreno Sala (entrambi men in black GSA Cometa), Alessio Mainetti (ASD Rovinata), Mattia Gianola (Lab4you/Team Scott), Filippo Curtoni (Team Valtellina ASD), Stefano Tavola (ASD Falchi Lecco), Marco Zanga (Team Joma Trail Italia), Benjamin Serem e Abraham Ekwam (entrambi portacolori Pegakenia). E poi ancora Dionigi Gianola (US Malonno/The North Face), Mirco Sanelli di AS Premana e il veterano Dario Rigonelli (OSA Valmadrera).
Tra gli ultimi iscritti dell'ultima ora l'attesissimo Luca Del Pero (ASD Run Fast/Team SCARPA), autore sabato 30 maggio di un rientro alle gare vincente (dopo due infortuni consecutivi) nella impegnativa Pasturo-Rifugio Brioschi, prima tappa di VAM Vertical Challenge. Luca sarò al via con il simbolico pettorale 1300.
TOP RUNNERS DONNE
Tra le donne - che alla Resegup rappresentano quest'anno circa il 13% del totale degli iscritti - spiccano nomi di assoluto valore come Cecilia Basso (GS Orecchiella Garfagnana), Arianna Oregioni (GP Santi Nuova Olonio), Irene Girola di OSA Valmadrera Roberta Jacquin del Team Scott), la lecchese Elisa Pallini (Pegarun). Nutritissima naturalmente la pattuglia rosa dei Falchi di Lecco, nella quale spiccano - in rigoroso ordine alfabetico - i nomi di Laura Basile, Aurora Bosia, Francesca Colombo e Francesca Crippa. Non ci saranno invece due protagoniste assoluto degli anni recenti: Elisa Desco, costretta a dare forfait, e la vincitrice di Resegup 2025 Fabiola Conti, impegnata con la maglia azzurra negli European Athletics Off-Road Running Championships di Kamnik, in Slovenia.
Resegup si conferma inoltre una gara capace di attrarre atleti da tutto il nord Italia e non solo. Al via saranno infatti presenti concorrenti provenienti da Austria, Spagna, Polonia, Francia e Germania. Diversi in particolare gli iscritti in arrivo sul Lario da "piazze" importanti come Vienna e Barcellona, a testimonianza della crescente notorietà della manifestazione anche oltre i confini nazionali.
Tra le curiosità dell'edizione 2026 figurano quelle relative ai partecipanti più giovani e più esperti. I più giovani al via saranno Stefano Rasca e Simone Mezzera, entrambi classe 2008, mentre tra le donne il primato spetta a Matilde Lusenti e Rebecca Balbiani. I veterani della gara saranno invece Giovanni Biffi (classe 1950) e Renato Butti (classe 1955), mentre tra le donne le più esperte saranno Enrica Paredi e Cinzia Negri. Non mancano nemmeno due compleanni speciali: sabato correranno nel giorno del loro compleanno Luca Corti dei Falchi Lecco, che festeggerà trent'anni, e Filippo Perego degli Sky Lario Runners, che spegnerà trentatré candeline.
Per quanto riguarda le società sportive rappresentate nella gabbia di partenza, il gruppo più numeroso sarà quello di OSA Valmadrera, seguito da GS Mario Corti, GEFO Olginate e Falchi Lecco. Infine, come già annunciato a marzo durante la presentazione di Resegup 2026, al via ci saranno anche i dodici "senatori" che hanno corso tutte le quattordici edizioni della gara fin qui andate in scena, nessuna esclusa: Carlo Ratti, Giorgio Milesi, Matteo Alberti, Marco Sacchi, Stefano Agostoni, Raffaele Invernizzi, Gianluca Paganoni, Andrea Rusconi, Floriano Monti, Alessandro Galbusera, Silvia Chiappa e Dario Rigonelli.
PROGRAMMA RESEGUP 2026
Venerdì 5 Giugno 2026
H. 18:00-22:00 Distribuzione pettorali/pacchi gara (Lecco - Piazza Garibaldi)
Sabato 6 Giugno 2026
H. 10:00-13:30 Distribuzione pettorali /pacchi gara (Lecco - Piazza Garibaldi)
H. 11:00 Apertura deposito borse (Lecco - Piazza Affari)
H. 14:00 Ingresso atleti griglie di partenza (Lecco - Piazza Garibaldi)
H. 14:15 Briefing atleti
H. 14:30 Partenza (Lecco - Piazza Garibaldi)
H. 16:45 Previsto arrivo primo concorrenti (Lecco - Piazza Garibaldi)
H. 20:30 Fine gara
H. 20:45 Premiazioni (Lecco - Piazza Garibaldi)