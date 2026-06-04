ResegUp 2026, istruzioni per l'uso: tutti i top runners al via

Tra le curiosità dell'edizione 2026 figurano quelle relative ai partecipanti più giovani e più esperti. I più giovani al via saranno Stefano Rasca e Simone Mezzera, entrambi classe 2008, mentre tra le donne il primato spetta a Matilde Lusenti e Rebecca Balbiani. I veterani della gara saranno invece Giovanni Biffi (classe 1950) e Renato Butti (classe 1955), mentre tra le donne le più esperte saranno Enrica Paredi e Cinzia Negri. Non mancano nemmeno due compleanni speciali: sabato correranno nel giorno del loro compleanno Luca Corti dei Falchi Lecco, che festeggerà trent'anni, e Filippo Perego degli Sky Lario Runners, che spegnerà trentatré candeline.