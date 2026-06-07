Pio 'cancella' il rigore ed eguaglia Rivera: "Felice per la vittoria, gruppo bellissimo"

Pio Esposito segna ancora (sono 5 in 9 partite in azzurro), regala un'altra vittoria all'Italia di Baldini ed eguaglia niente meno che Gianni Rivera (per aver segnato 5 reti in azzurro prima dei 21 anni: "Sono molto contento di questo traguardo, ma sinceramente lo scopro ora. Sono contento per la vittoria e per essere riusciti a portare a casa il risultato anche oggi con questo gruppo bellissimo. Abbiamo trattato queste due partite con il massimo dell’impegno, abbiamo lavorato al massimo quindi è giusto festeggiare queste due vittorie".