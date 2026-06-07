Roland Garros, Cobolli merita solo applausi: giocando così potrà sicuramente riprovarci per uno Slam

Il tempo però è dalla sua parte. Da quella di Cobolli ovviamente. Ha appena compiuto 24 anni e ha avuto un percorso in costante crescita. Ha acquisito consapevolezza con il passare del tempo, trovando terreno fertile anche nella competizione interna, con il quasi coetaneo Sinner come esempio massimo, ma anche con tutta la generazione azzurra che lo circonda. Per tutte queste considerazioni, è facile prevedere che Cobbo avrà altre occasioni per centrare un titolo Slam. Per Zverev, ventinovenne, non è detto che accada. Coboll merita comunque solo applausi, per come ha gestito il torneo e per come ha giocato la finale, nonostante un inizio traumatico che poteva tramortirlo.