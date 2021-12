Via alle iscrizioni per Cervino Matterhorn Ultra: appuntamento a luglio 2022 per la new entry del mondo endurance  

TRAILRUNNING

Seicento pettorali a disposizione dei candidati a prendere parte alla prima edizione della selettiva prova transfrontaliera.

di

STEFANO GATTI

Un nuovo evento di sicuro fascino e di grande richiamo si aggiunge al già ricco (o per meglio dire affollato) calendario di sky, trail ed in questo caso specifico ultratrail della prossima estate ed in particolare del mese di luglio. Stiamo parlando di Cervino Matterhorn Ultra Race. Roba da sfogliare a lungo la margherita o magari - più propriamente - la stella alpina, alla ricerca delle prove più interessanti per le proprie capacità ed ambizioni. E da questo punto di vista l’edizione inaugurale di CMUR ha le carte in regola per fare incetta di preferenze. La selezione però - i candidati sono avvertiti fin d’ora - sarà durissima!

Sentieri di montagna, tratti di via ferrata, spettacolari passaggi spettacolari sul ghiaccio. La prima edizione della new entry sarà in primo luogo un’esperienza in un contesto unico e poi una prova endurance che si preannuncia impegnativa e selettiva. Nel fine settimana da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022 a dominare su tutto questo sarà il Cervino, la piramide rocciosa di 4478 metri della quale i partecipanti - se la portata della sfida lascerà loro il tempo e soprattutto la forza di farlo - potranno ammirare lungo l'itinerario di gara ciascuno dei quattro versanti e delle relative creste. La presenza della doppia denominazione (italiana e tedesca) di una delle montagne più inconfondibili del pianeta nel logo dell'evento CMUR ne "restituisce" il carattere internazionale (e di novità), in un certo senso dandogli qualcosa in più nell'eventuale preferenza da parte degli adepti dell'ultradistanza, all'interno di un calendario agonistico come detto affollato o addirittura... congestionato!

Da lunedì 6 dicembre è possibile iscriversi alla prima edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race sul portale specializzato Wedosport. Requisiti indispensabili: aver compiuto almeno vent’anni ed essere stati finisher - negli ultimi otto anni - di un ultra trail da almeno cento chilometri di sviluppo e 5000 metri di dislivello positivo. La campagna iscrizioni rimarrà aperta fino al primo giorno del mese di marzo 2022 o in alternativa al raggiungimento del tetto massimo di 600 atleti in possesso appunto dei requisiti richiesti. Main sponsor della manifestazione, Montura firmerà i capi esclusivi che verranno consegnati contestualmente al ritiro del pettorale.

Partenza da Breuil-Cervinia e ritorno nella località valdostana dopo 168 chilometri percorsi di giorno e di notte, a cavallo tra Italia e Svizzera. Oltre 13mila metri di dislivello positivo da affrontare, con sette colli al di sopra dei 2800 metri di quota e ben tre al di sopra dei 3000 metri. Un evento molto impegnativo anche a livello gestionale e logistico per gli organizzatori che nei mesi scorsi hanno stretto diversi accordi di collaborazione sul versante elvetico. Particolarmente importanti se pensiamo che l’itinerario si sviluppa per tre quarti (anzi, praticamente l’ottanta per cento) della sua distanza sul territorio della Confederazione, nella quale “sconfina” ai 3087 metri di quota di Col Collon, per poi fare rientro in Italia ai 3301 del Passo del Teodulo. Il referente dell’organizzazione in Svizzera è stato individuato in Martin Hannart,che ha già una buona esperienza nel mondo del trailrunning.

Per i migliori atleti al traguardo, il Comitato Organizzatore ha previsto un montepremi in denaro. I vincitori della gara femminile e di quella maschile “staccheranno” un assegno da 2500 euro, cher sarà di 2000 per i secondi classificati e di 1500 euro per chi salirà sul terzo gradino del podio. Premi in denaro a scalare sono previsti fino alla sesta posizione.