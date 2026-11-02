Insulti sessisti a Ferrieri Caputi, solidarietà amministrazione comunale

02 Nov 2026 - 12:08
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La vicesindaca di Livorno Libera Camici, con delega alle Pari Opportunità, esprime la propria solidarietà e quella di tutta la Giunta Comunale all'arbitra livornese Maria Sole Ferrieri Caputi per gli insulti sessisti ricevuti ieri in occasione della partita "Como-Venezia" e contestualmente esprime la più ferma condanna per gli insulti stessi: "Esprimo la più ferma condanna per gli insulti sessisti rivolti alla nostra concittadina Maria Sole Ferrieri Caputi in occasione della gara Como-Venezia. Maria Sole è livornese, si è formata nella sezione AIA di Livorno, è stata la prima donna ad arbitrare in Serie A e rappresenta un'eccellenza per la nostra città e per tutto lo sport italiano. Frasi come "vai a fare la pasta al sugo o a passare l'aspirapolvere", captate dai microfoni di bordocampo in diretta TV, non hanno nulla a che vedere con il tifo o con la critica sportiva. Sono un attacco sessista che colpisce una donna in quanto donna, nel momento in cui esercita con competenza il suo lavoro. A lei va la piena solidarietà mia personale e di tutta l'Amministrazione comunale.

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