Tra lago e montagna: Morissolo Vertikal, vincono Thedy e Minetti
Penultimo appuntamento sulla sponda piemontese del Lago Maggiore per CRAZY Vertical Italy Cupdi Stefano Gatti
© FISky Ufficio Stampa
Sotto una pioggia a tratti intensa Daniel Thedy (APD Pont-Saint-Martin) e Alice Minetti (ASD Boves Run), compagni di squadra nel Team Kailas FUGA, hanno dominato domenica 18 ottobre la prova clou di Morissolo Vertikal, settima e penultima prova di CRAZY Vertical Italy Cup e della Coppa Italia YOUTH A e B supported by MICO a Cannero Riviera (Verbania), organizzata da Morissolo ASD. Se in campo maschile il valdostano Thedy ha battuto una concorrenza qualificatissima, tenendo fede al pronostico della vigilia, a sorpresa tra le donne la campionessa italiana SkyRace 2026 - la piemontese Minetti - ha seminato la fortissima verticalista elvetica Paola Stampanoni (Morissolo ASD/Pini Mountain Racing), campionessa del mondo vertical in carica e tesserata per la società di casa. Va precisato che solo ventiquattro ore prima Stampanoni aveva preso parte al Kilometro Verticale Chiavenna Lagunc, peraltro chiudendolo sul secondo gradino del podio alle spalle della inarrivabile Andrea Mayr. Sul percorso corto, per la penultima tappa della Coppa Italia YOUTH A e B supported by MICO, si sono imposti l'elvetico Samuele Gygax e la nostra Lisa Curti (Team Marguareis) nella YOUTH A, Elia Sangalli di 100%Anima Trail e Aurora Gerosa nella YOUTH B. Oltre ducentoventi concorrenti totali nel conto finale delle due prove.
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Il tracciato della gara clou misurava tre chilometri e 900 metri, per 1070 metri di dislivello positivo, sviluppandosi dalla spiaggia della Canottieri Cannero Sportiva sulla sponda piemontese del Lago Maggiore fino ai 1311 metri della (solitamente...) panoramica vetta del Monte Morissolo attraverso un fitto bosco di castagni, per l'occasione avvolto dalla nebbia. Nei giorni precedenti alla gara il sentiero era stato ripulito per intero con i soffiatori, un dettaglio che dice molto della cura con cui a Cannero si prepara questa gara, che domenica ha richiamato al via un parterre di ottimo livello.
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GARA UOMINI
Al maschile Thedy ha replicato il successo del 2025, imponendosi ancora una volta su Marcello Ugazio (Sport Project VCO/Team Scott). Il valdostano ha chiuso la sua prova vincente in trentanove minuti e 12 secondi, con oltre due minuti di vantaggio (due e 16 secondi) sul polivalente avversario piemontese che ha chiuso la sua scalata in quarantuno minuti e 28 secondi. Terzo gradino del podio per il runner indipendente ventiduenne Emanuele Turri in quarantatré minuti e 30 secondi. Top five nell'ordine per Massimiliano Durbano (ASD Boves Run/Aliaipiedi) in quarantatré minuti e 51 secondi e per Stefano Venturato (ASD Cairasca) in quarantaquattro minuti e 14 secondi. Undicesima casella della classifica con il tempo finale di quarantotto minuti e 14 secondi per il ventenne Mathieu Cretier (APD Pont-Saint-Martin), già nel giro della Nazionale.
Podio maschile Morissolo Vertikal
Daniel Thedy (APD Pont-Saint-Martin) 00:39:12
Marcello Ugazio (Sport Project VCO) 00:41:28
Emanuele Turri 00:43:30
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GARA DONNE
Per Alice Minetti vittoria con un tempo finale da quarantasette minuti e 39 secondi che le permette di chiudere la top ten della classifica assoluta (178 finishers, 37 le donne). Ammonta a trentasette secondi il ritardo di Paola Stampanoni, al traguardo quarantotto minuti e 17 secondi dopo il segnale di partenza, dodicesima assoluta e prima tra le Master 40. Sul terzo gradino Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure) con il tempo di quarantanove minuti e un secondo (quattordicesima). Completano la top five Lisa Laura Boschetti (quarta in quarantanove minuti e 37 secondi) e la valdostana Noemi Junod, quinta in cinquantuno minuti e 38 secondi. Si ferma la sesto posto Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959), che blocca il cronometro sul tempo di cinquantatré minuti e 45 secondi.
Podio femminile
Alice Minetti (ASDBoves Run) 00:47:39
Paola Stampanoni (Morissolo ASD) 00:48:17
Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure) 00:49:01
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Per quanto riguarda e categorie giovanili, gli atleti YOUTH A e B hanno gareggiato su un percorso che si fermava all’Alpe di Ronno, per un totale di due chilometri e di 570 metri di dislivello. Nella YOUTH A maschile l'elvetico Samuele Gygax ha chiuso la sua prova in ventiquattro minuti e 56 secondi, facendo per tredici secondi meglio di Thierry Cretier (APD Pont-Saint-Martin). Terzo gradino del podio Mattia Consol (lui pure per i colori di APD Pont-Saint-Martin) con un ritardo di quarantacinque secondi dal compagno di squadra Cretier, con il quale aveva già vestito l’azzurro ai Mondiali Giovanili di Makarska, in Croazia. Si ferma ai piedi del podio Giovanni Ghezza (ASD Cairasca) in ventisei minuti e 33 secondi, quinto Giorgio Brignone del GSA Valsesia) in ventotto minuti e sette secondi. In campo femminile Lisa Curti (Team Marguareis), già in azzurro ai Campionati Mondiali Giovanili di Makarska, si è imposta con il tempo di ventinove minuti e 50 secondi davanti a Camilla Barnes (Barnes Trail and Road ASD, lei pure reduce dalla trasferta mondiale in Croazia e alla runner indipendente Emma Carmine.
Podio maschile YOUTH A
Samuele Gygax 00:24:56
Thierry Cretier (APD Pont-Saint-Martin) 00:25:09
Mattia Consol (APD Pont-Saint-Martin) 00:25:41
Podio femminile YOUTH A
Lisa Curti (Team Marguareis) 00:29:50
Camilla Barnes (Barnes Trail and Road ASD) 00:32:33
Emma Carmine 00:49:49
Nella YOUTH B maschile Elias Sangalli di 100% Anima Trail ha firmato in ventitré minuti e 23 secondi il miglior tempo assoluto. Alle sue spalle Cristian Gabriele Pivot (ASD Atletica Sandro Calvesi) con un ritardo di quindici secondi. Terzo gradino del podio per il classe 2009 Matteo Mariani (Altitude Skyrunning Team): ventitré minuti e 44 secondi il tempo di quello che viene considerato uno dei talenti emergenti della categoria. Quarto posto per Pietro Fornelli (ASD.Baudenasca), per sette secondi sotto il muro dei ventitré minuti. 23'53", a completare una gara tiratissima nelle posizioni di vertice, con quattro atleti in meno di trenta secondi. Tra le ragazze Aurora Gerosa si è imposta in trentasette minuti e 29 secondi su Sofia Cavagnera.
Podio maschile YOUTH B
Elias Sangalli (100% Anima Trail) 00:23:23
Cristian Gabriele Pivot (ASD Atletica Sandro Calvesi) 00:23:38
Matteo Mariani (Altitude Skyrunning Team) 00:23:44
Podio femminile YOUTH B
Aurora Gerosa 00:37:29
Sofia Cavagnera 00:42:19
La giornata si è chiusa nel ricordo di Loredano Micotti, anima della manifestazione: ventidue alpini hanno corso in sua memoria, premiati dai presidenti dei Gruppi Alpini di Cannero Riviera e di Trarego Cheglio e Viggiona, alla presenza del vicepresidente FISky Roberto Mattioli.
Prossimo appuntamento sabato 31 ottobre al VTV Vertical Tube Villeneuve (in provincia di Aosta) per la finale della Coppa Italia YOUTH A e B: in palio i titoli di Campione Italiano Vertical. Sarà invece il Vertical Punta Martin di Acquasanta-Mele (Genova) ad ospitare domenica 8 novembre l’ultimo atto di CRAZY Vertical Italy Cup: in programma una prova only up da quattro chilometri e settecento metri di sviluppo per 897 metri di dislivello positivo.