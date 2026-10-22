Tra lago e montagna: Morissolo Vertikal, vincono Thedy e Minetti

Sotto una pioggia a tratti intensa Daniel Thedy (APD Pont-Saint-Martin) e Alice Minetti (ASD Boves Run), compagni di squadra nel Team Kailas FUGA, hanno dominato domenica 18 ottobre la prova clou di Morissolo Vertikal, settima e penultima prova di CRAZY Vertical Italy Cup e della Coppa Italia YOUTH A e B supported by MICO a Cannero Riviera (Verbania), organizzata da Morissolo ASD. Se in campo maschile il valdostano Thedy ha battuto una concorrenza qualificatissima, tenendo fede al pronostico della vigilia, a sorpresa tra le donne la campionessa italiana SkyRace 2026 - la piemontese Minetti - ha seminato la fortissima verticalista elvetica Paola Stampanoni (Morissolo ASD/Pini Mountain Racing), campionessa del mondo vertical in carica e tesserata per la società di casa. Va precisato che solo ventiquattro ore prima Stampanoni aveva preso parte al Kilometro Verticale Chiavenna Lagunc, peraltro chiudendolo sul secondo gradino del podio alle spalle della inarrivabile Andrea Mayr. Sul percorso corto, per la penultima tappa della Coppa Italia YOUTH A e B supported by MICO, si sono imposti l'elvetico Samuele Gygax e la nostra Lisa Curti (Team Marguareis) nella YOUTH A, Elia Sangalli di 100%Anima Trail e Aurora Gerosa nella YOUTH B. Oltre ducentoventi concorrenti totali nel conto finale delle due prove.