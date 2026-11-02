Antonelli campione: la prima tequila e un "furto" al party Mercedes con Kimi

Prima le lacrime, poi la gioia incontenibile sul podio in braccio a due totem della Formula 1 come Hamilton e Verstappen e infine la festa sotto la 'doccia', ai box tra champagne e tequila.
Quell'alcol che Kimi Antonelli, da bravissimo ragazzo qual è non ama, ma ha dovuto suo malgrado assaggiare per non deludere le aspettative di tecnici e meccanici del suo team che non vedevano l'ora di festeggiarlo come si doveva insieme a tutta la sua famiglia, dopo l'interminabile momento dedicato alle interviste del post gara a Città del Messico.
Un appuntamento con la storia da festeggiare come si conviene, proprio come voleva il suo papà sportivo, ovvero il team principal Mercedes Toto Wolf che prima del Gp del Messico aveva scherzato sul fatto che, nonostante il pilota italiano sia notoriamente astemio, i tempi fossero ormai maturi per fargli "mandare giù la sua prima tequila", per celebrare degnamente il titolo iridato. E così è stato, anche se prima di stappare le bottiglie l'asso della Mercedes ha chiesto al suo team di risparmiare dal bagno di alcol il gentil sesso della sua famiglia, ovvero la mamma Veronica e la sorellina Maggie.
Dal party all'after party che ha visto il neo campione del mondo di Formula 1 scappar via dall'autodromo Hermanos Rodríguez, teatro del suo storico trionfo che riporta il titolo piloti in Italia 73 anni dopo Ascari, protagonista di una specie di 'furto'. Il 20enne pilota bolognese non ha resistito - come documentato dai social Mercedes - all'idea di portarsi via dal circuito il pannello utilizzato per celebrare la vittoria del titolo. "Sarà una vittoria che ricorderò per sempre - ha spiegato Antonelli - in un video diffuso dai canali social della scuderia tedesca. Poi, quando qualcuno gli fa notare come il pannello portato a braccio sia molto bello, la risposta del campione del mondo arriva tra i sorrisi: "Sì, lo ruberò...".
Dalla notte di festa ai prossimi impegni il campione del mondo della Mercedes è atteso a un vero tour de force in vista del prossimo Gran Premio del Brasile in programma già la prossima settimana: in mattina si tratterrà in Messico per alcuni eventi, mentre già in serata partirà per San Paolo dove è atteso alla Fondazione Senna con Toto Wolff per rendere omaggio al mito brasiliano a cui lo stesso Antonelli si ispira, prima di ricominciare a pensare alle attività in pista e nel paddock di Interlagos.