Antonelli campione: la prima tequila e un "furto" al party Mercedes con Kimi

Un appuntamento con la storia da festeggiare come si conviene, proprio come voleva il suo papà sportivo, ovvero il team principal Mercedes Toto Wolf che prima del Gp del Messico aveva scherzato sul fatto che, nonostante il pilota italiano sia notoriamente astemio, i tempi fossero ormai maturi per fargli "mandare giù la sua prima tequila", per celebrare degnamente il titolo iridato. E così è stato, anche se prima di stappare le bottiglie l'asso della Mercedes ha chiesto al suo team di risparmiare dal bagno di alcol il gentil sesso della sua famiglia, ovvero la mamma Veronica e la sorellina Maggie.