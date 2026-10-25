Valle dei Segni Wine Trail: Pedretti al fotofinish nella prova clou, Lamberti senza rivali tra le donne

Solo il fotofinish è riuscito a fare la differenza tra Giuseppe Pedretti e Diego Angella, protagonisti di un arrivo ex aequo nella prova clou di Valle dei Segni Wine Trail. Dopo cinquantacinque chilometri di gara e 2500 metri di dislivello positivo, i due atleti bresciani hanno tagliato insieme il traguardo di Darfo Boario Terme, fermando il cronometro sul medesimo tempo di quattro ore, 32 minuti e 33 secondi. La vittoria è stata però assegnata per una questione di pochi centesimi di secondo a Pedretti, che ha di fatto posto fine alla lunga scia di successi di Angella nell'ormai classico e collaudato evento della Valle Camonica. Nella prova femminile successo in solitaria per Giulia Lamberti, capace di imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute e presentarsi al traguardo cinque ore, 24 minuti e 40 secondi dopo il segnale di partenza. Sono loro i protagonisti della prima giornata della quinta edizione di un evento che, anno dopo anno, cresce nei numeri e nell'internazionalità, confermandosi una delle manifestazioni autunnali più interessanti del panorama trail lombardo.