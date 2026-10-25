Valle dei Segni Wine Trail: Pedretti al fotofinish nella prova clou, Lamberti senza rivali tra le donne
Nella prova sulla distanza dei diciotto chilometri vincono Prandi e Bonzidi Stefano Gatti
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Solo il fotofinish è riuscito a fare la differenza tra Giuseppe Pedretti e Diego Angella, protagonisti di un arrivo ex aequo nella prova clou di Valle dei Segni Wine Trail. Dopo cinquantacinque chilometri di gara e 2500 metri di dislivello positivo, i due atleti bresciani hanno tagliato insieme il traguardo di Darfo Boario Terme, fermando il cronometro sul medesimo tempo di quattro ore, 32 minuti e 33 secondi. La vittoria è stata però assegnata per una questione di pochi centesimi di secondo a Pedretti, che ha di fatto posto fine alla lunga scia di successi di Angella nell'ormai classico e collaudato evento della Valle Camonica. Nella prova femminile successo in solitaria per Giulia Lamberti, capace di imporre il proprio ritmo sin dalle prime battute e presentarsi al traguardo cinque ore, 24 minuti e 40 secondi dopo il segnale di partenza. Sono loro i protagonisti della prima giornata della quinta edizione di un evento che, anno dopo anno, cresce nei numeri e nell'internazionalità, confermandosi una delle manifestazioni autunnali più interessanti del panorama trail lombardo.
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55 KM VDS WINE TRAIL: PEDRETTI E ANGELLA, UN DUELLO FINO ALL'ULTIMO METRO
Ritmi subito sostenuti sulla prova principe, partita alle otto e quindici del mattino di sabato 24 ottobre da Capo di Ponte. A prendere in mano le operazioni è stato un terzetto tutto bresciano composto da Diego Angella (ASD Sicurlive Sport Team), Giuseppe Pedretti di ASD Pegarun Pegacross e Damiano Pedretti (AMR Angolo Mountain Running). I tre hanno imposto un'andatura importante sin dai primi chilometri, facendo rapidamente selezione alle loro spalle. Con il passare dei chilometri Damiano Pedretti ha però dovuto alzare il piede dall'acceleratore, pagando probabilmente le fatiche di una stagione particolarmente lunga e intensa. Davanti sono così rimasti Angella e Giuseppe Pedretti, protagonisti di una cavalcata praticamente solitaria che li ha portati a condividere la testa della corsa sino al traguardo. Nel finale nessuno sprint ma la scelta di arrivare insieme. La classifica ufficiale ha premiato Pedretti, primo davanti ad Angella.
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A completare il podio Iacopo Barbieri (ASD Sicurlive Sport Team), compagno di squadra del vincitore e autore di un'ottima prova chiusa a poco meno di tre minuti (due e 47 secondi) dai battistrada. Quarta piazza per Damiano Pedretti in quattro ore, 50 minuti e 51 secondi. A completare la top five è stato l'attesissimo William Boffelli. Reduce da una stagione straordinaria, il polivalente campione bergamasco di ASD Run Fast ha dovuto fare i conti con un problema fisico alla gamba che non gli ha permesso di scaricare sul terreno tutto il suo potenziale. Nonostante l'acciacco, Boffelli ha voluto onorare fino in fondo la sua prima partecipazione alla Valle dei Segni Wine Trail, chiudendo con un ritardo di poco meno di venti minuti dai due mattatori.
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GIULIA LAMBERTI REGINA DELLA 55 KM
Gara femminile decisamente meno combattuta per quanto riguarda la corsa al gradino più alto del podio. Giulia Lamberti (ASD La Recastello/Kailas FUGA) ha preso subito il comando delle operazioni, imponendo un ritmo insostenibile per le sue avversarie. Una prova di forza e di grande regolarità che ha permesso alla forte atleta di Clusone di presentarsi in solitaria sotto l'arco d'arrivo di Darfo Boario Terme, fermando il cronometro sul tempo di cinque ore, 24 minuti e 40 secondi (tredicesima di 121 finishers, solo diciassette le donne). Seconda piazza per Cristina Filippini (Adamello Ultra Trail ASD) con un ritardo di 21 minuti e 15 secondi, mentre sul terzo gradino del podio è salita Martina Dal Bosco (Atletica Vicentina) che ha chiuso la sua prova in cinque ore, 51 minuti e 23 secondi.
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18 KM VDS WINE HALF TRAIL : PRANDI E BONZI CONCEDONO IL BIS
Se sulla distanza lunga non sono mancate le sorprese, su quella intermedia sono arrivate due importanti riconferme. Ad imporsi nella Valle dei Segni Wine Half Trail (partenza da Piamborno, 950 metri D+) sono stati infatti Andrea Prandi e Vivien Bonzi, capaci di replicare il successo della precedente edizione.
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In gara uomini l’atleta di Atletica Alta Valtellina/Team Dynafit ha chiuso la propria prova in un'ora, 11 minuti e 53 secondi, prevalendo per un minuto e 55 secondi su Iacopo Brasi (ASD La Recastello). Secondo nel Kilometro Verticale Chiavenna Lagunc e vincitore del Val Bregaglia Trail del weekend precedente, il lecchese Andrea Elia (ASD La Recastello/TOPO Athletic) ha chiuso la sua gara in un'ora, 14 minuti e un secondo, sigillando così un podio di altissima qualità che ha visto i due inseguitori di Prandi separati tra loro da tredici soli secondi.
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Tra le donne nuova affermazione per Vivien Bonzi. La portacolori di ASD La Recastello/Brooks Tralrunners ha confermato il proprio feeling con i sentieri della Valle Camonica, portando a termine in un'ora, 27 minuti e 41 secondi la missione vittoria, sedicesima di una sterminata classifica assoluta da 597 finishers (148 donne). Secondo gradino del podio a cinque minuti e 48 secondi per l’esperta Elisa Sortini di Atletica Alta Valtellina. Terza piazza finale per Stefania Cotti Cottini (US Malonno) in un'ora, 35 minuti e 30 secondi.
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ARRIGONI-CARRARA E TESTINI-ROSSI NELLE STAFFETTE
Grande spettacolo anche nella prova a staffetta (quarantuno coppie al via) sulla distanza regina da cinquantacinque chilometri con cambio a Malegno dopo i primi ventotto chilometri. A conquistare il successo in gara uomini è stata la coppia a trazione integrale orobica composta da Luca Arrigoni e Luca Carrara (Team Luca al quadrato) con il tempo finale di quattro ore, 23 minuti e 22 secondi.
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Nella competizione femminile vittoria per il tandem sondriese formato dalla emergente Alice Testini e dalla esperta. Raffaella Rossi (team Valtellina Women Running), con il tempo di cinque ore, 19 minuti e 29 secondi ottave di una classifica assoluta da trentotto staffette finisher. È stato invece il team dei Falchi di Lecco (sesto assoluto) ad imporsi tra le staffette miste.
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OLTRE 1100 ATLETI E UNA VALLE CAMONICA DA CARTOLINA
A rendere ancora più speciale la prima giornata di gare sono state le condizioni meteo favorevoli. Dopo una vigilia condizionata da un forte temporale infatti il vento ha spazzato via le nuvole e il cielo terso ha accompagnato i concorrenti lungo tutti i tracciati. Temperature piuttosto rigide nelle prime ore del mattino, poi via via sempre più piacevoli, hanno garantito condizioni ideali per correre. A fare il resto è stato il contesto ambientale. I vigneti vestiti delle calde tonalità di ottobre, i borghi, le cantine e gli scorci panoramici della Media Valle Camonica hanno regalato immagini mozzafiato, rendendo pienamente giustizia a una manifestazione che ha fatto del connubio tra sport, enogastronomia, storia e territorio il proprio autentico punto di forza. Importanti anche i numeri: 670 iscritti sulla 18 km, 240 sulla 55 km, 41 staffette a due elementi. A confermare la crescente dimensione internazionale dell'evento, la presenza di runners provenienti da venticinque nazioni. Un risultato che premia il lavoro del comitato organizzatore guidato da Matteo Giorgi e che conferma il potenziale di una manifestazione capace di coinvolgere ben dodici comuni della Media Valle Camonica, valorizzandone il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico.
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GRAN FINALE CON LAGO MORO SHORT TRAIL
Archiviata la prima giornata dedicata alle distanze lunghe, la quinta edizione di Valle dei Segni Wine Trail è culminata domenica 25 ottobre con la prova sprint Lago Moro Short Trail da dieci chilometri di sviluppo lineare per trecento metri di dislivello positivo, proposta sia in versione competitiva sia non competitiva. Un'ultima giornata di sport e festa, con il Village dell'Area Sport Aquaplanet di Darfo Boario Terme ancora una volta cuore pulsante dell'evento, tra premiazioni, musica, degustazioni e prodotti tipici. Il modo migliore per chiudere un fine settimana che ha saputo coniugare agonismo di alto livello, partecipazione e promozione del territorio.
In campo maschile la vittoria è andata a Matteo Pezzoni (ASD CUS Brescia) con il tempo di 40 minuti e 44 secondi. Secondo gradino del podio per Guido Quaglino con un ritardo di quaranta secondi dal vincitore. Il portacolori di AMR Angolo Mountain Running ha prevalso di quindici secondi su Pietro Cattaneo (US Malonno) che ha così chiuso i giochi del podio. La sua compagni di squadra Stefania Cotti Cottini (terza ventiquattr'ore prima nella 18 km) si è invece aggiudicata gara donne con il tempo di 51 minuti e 39 secondi che le ha permesso di scalare fino alla quattordicesima casella la classifica assoluta (92 finishers, 33 le donne). Con lei sul podio nell'ordine Giulia Campana di Sport&Fitness SRL SSD con un ritardo di due minuti e sei secondi e Sara Gosio (Pool Società Atletica Alta Valseriana) a sei minuti e 18 secondi dalla vincitrice.