Venti anni di Adrenaline: ecco le GTS20, pronte per ogni tipo di runner

Venti anni! Sì, tanti sono passati dalla sua nascita delle Adrenaline GTS (Go-to-shoe), l'ammiraglia di casa Brooks. Ora, in occasione del ventennale, ecco appunto la release numero 20, evoluzione della precedente che dodici mesi fa introdusse per la prima volta il sistema di supporto GuideRails. abbinato all'ammortizzazione del BioMOGo DNA e al DNA LOFT, studiato per un appoggio più morbido e protettivo. Una scarpa che procede dunque in piena linea di continuità con il passato recente, in una evoluzione che mira ad accrescere quel senso di stabilità e sicurezza "alla parte del corpo più soggetta agli infortuni, le ginocchia" grazie appunto al Guiderails, sistema che come precisa la casa statunitense entra in azione solo quando è necessario e "offre ai runner un supporto versatile, adatto a tutti", a chi ha bisogno di sostegno costantemente e a chi, chilometro dopo chilometro, "ha una falcata che progressivamente esce dall’assetto del movimento naturale". Una scarpa, a nostro parere, adatta soprattutto per andature lente o medie e per distanze che possono agevolmente raggiungere quella della maratona, garantendo protezione e confort.. Concorso “The 20 Year Drop”

In occasione della uscita della nuova scarpa, la casa statunitense ha ideato anche un concorso denominato “The 20 Year Drop” dedicato ai runner più fedeli: informazioni e regolamento sono consultabili al link https://www.brooksrunning.com/it_it/20-year-drop/