Valzurio Trail: le regole e il coraggio, correndo nella valle incantata  

TRAILRUNNING

Una valle incantata, una gara bellissima, il pieno di concorrenti e di sicurezza, un percorso in parte rinnovato. Questi i principali ingredienti della terza edizione della Valzurio Trail che ha consentito ad oltre duecentocinquanta atleti di rimettere in pettorale per la prima volta (in molti casi) dalla scorsa primavera. A vincere sono stati il mezzofondista Iacopo Brasi e l’azzurra di corsa in montagna Samantha Galassi, tagliando il traguardo nella piazzetta dell’antico borgo di Nasolino.

Missione compiuta per Mario Poletti che, insieme al GS Nasolino, ha valorizzato la vallata laterale alla Val Seriana, all’ombra del massiccio della Presolana. Uomini e donne sono partiti separatamente, a dieci minuti di distanza, percorrendo i primi cinquecento metri con la mascherina indosso per un evento dal sapore non solo sportivo ed agonistico, visto che la valle percorsa dal fiume Serio è stata una delle terre più martoriate dalla pandemia. C’era quindi l’opportunità di dare (anche da parte del mondo running) un segnale di ripresa ma occorreva farlo secondo criteri di sensibilità e rispetto per la sofferenza dei mesi scorsi, iniziando dal rispetto delle nuove regole… d’ingaggio. A dare il via il campione di ciclismo Paolo Savoldelli, due volte vincitore del Giro d’Italia (2002 e 2005). La cronaca di giornata ha visto protagonista assoluto, nelle prime fasi, Ahmed El Mazoury, già campione italiano dei diecimila e della mezza maratona su strada, che si è messo alla prova sui sentieri di montagna. Un infortunio, occorso mentre si trovava saldamente al comando, lo ha però costretto al ritiro.

A quel punto è passato in testa il bergamasco di Rovetta Iacopo Brasi (Atletica Rodengo Saiano), che ha poi mantenuto la prima posizione fin sotto allo striscione d’arrivo, chiudendo appena sopra il muro delle due ore (02h01’36”). Alle spalle del vincitore è giunto il veneto del team Scott Mattia Tanara, che nella seconda metà di gara ha messo al sicuro il secondo gradino del podio, ad un minuto e mezzo da Brasi. La terna è stata completata dal promettente Marco Zanga (2h04’38”), bergamasco di Albino, portacolori del Gaaren Be a Hero, il team più numeroso in gara.

Nella prova femminile ha brillato Samantha Galassi (La Recastello Radici Group Scott), fresca di ritorno alle competizioni dopo una stagione travagliata, che l’aveva portata a considerare il ritiro dalle competizioni. La runner toscana ha trionfato in 2h35’55” con un netto vantaggio sulle inseguitrici e resta imbattuta nella Valzurio Trail che (nata nel 2018) per la prima volta quest’anno ha traslocato (causa pandemia) dalla tradizionale data del 25 aprile. Con un ritardo che ha sfiorato i dieci minuti è giunta al traguardo Maria Eugenia Rossi (Erock team – 2h46’45”), seguita da Chiara Galli (Gaaren Be a Hero – 2h48’03”). Molto alta la percentuale di "quote rosa" al via rispetto al totale: una quarantina di ragazze hanno preso parte alla prova. Quasi il venticinque per cento del totale, molto più del consueto 10-15% di questo tipo di competizioni.

Mario Poletti, organizzatore e presidente di Fly-Up, quattro volte vincitore del Trofeo KIMA:

"Ce l’abbiamo fatta, impegnandoci al massimo, ancor più del solito, per mettere in atto tutte le misure di sicurezza. La Valzurio è ancora poco conosciuta rispetto al suo potenziale. Il nostro obiettivo, organizzando questa gara, è la promozione del territorio: tutti restano affascinati nello scoprire le montagne che abbracciano la conca, le contrade alpine, le baite del Moschel e l’acqua azzurra e pura dei torrenti. Ringrazio gli atleti che hanno corso qui: una citazione particolare va a Gaaren Be a Hero e Carvico Skyrunning, i team più numerosi".

La prossima data da appuntarsi in agenda, per quanto riguarda le proposte Fly-Up, è quella di domenica 4 ottobre, quando a Fino del Monte andrà in scena la Sei Comuni Presolana Trail.