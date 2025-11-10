Minoggio e Plattner firmano la marathon, classe da...Vender nella 21K

Nella prova femminile esordio vincente a Sondrio per l’azzurra Beatrice Bianchi (La Recastello Radici Group/Team Topo) che ha trionfato in un'ora, quattro minuti e 33 secondi, prestazione cronometrica che la ha permesso di scalare fino alla dodicesima casella una classifica assoluta da 289 effettivi (107 donne). Argento per la campionessa local Elisa Sortini (Valtellina Wine Trail, ventesima) con un ritardo di due minuti e 20 secondi su Bianchi. Sul gradino finale del podio ha messo invece piede la campionessa mondiale di corsa in montagna a squadre Martina Falchetti (Team ASICS) che ha chiuso la sua gara in un'ora, sette minuti e 41 secondi (ventunesima). A completare in modalità "international" la top five sono state la tedesca Natalie Rauh e l'elvetica Sabrina Uber.