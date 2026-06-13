Italiano "chiama" Di Gregorio al Besiktas: la Juve fissa il prezzo

Arrivato dal Monza nell'estate del 2024 con numerose aspettative, Michele Di Gregorio alla Juventus ha vissuto parecchi alti e bassi, specialmente nell'ultima stagione. Il portiere bianconero è finito più volte nel mirino dei tifosi per gli errori commessi tra i pali e ora potrebbe decidere di voltare pagina.
Il pressing del Besiktas
In attesa di capire le mosse di Giovanni Carnevali, da venerdì nuovo amministratore delegato della Juve, l'entourage del portiere si guarda attorno e registra l'interesse del Besiktas. Dopo l'esperienza sulla panchina del Bologna, Vincenzo Italiano è approdato in Turchia e avrebbe messo nel mirino proprio Di Gregorio, per cui nutre da sempre grande stima. Al momento, non c'è stata ancora un'offerta ufficiale ma la situazione in casa Juventus è ormai chiara: il Dibu Martinez è in pole per diventare il portiere titolare della prossima stagione e l'ex Monza non rientra più nei piani di Luciano Spalletti.
Quanto chiede la Juventus?
Per lasciare partire Di Gregorio, i bianconeri vogliono almeno 15 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club di mettere a segno una plusvalenza di 6 milioni visto che oggi il classe '97 ne vale 9 a bilancio.
Gli altri obiettivi
L'asse Torino-Istanbul potrebbe riguardare anche altri nomi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Besiktas avrebbe messo nel mirino Arthur e Douglas Luiz, di rientro dai rispettivi prestiti al Gremio e all'Aston Villa. Il primo, inoltre, è un profilo già noto a Italiano, visto che ha lavorato con il brasiliano alla Fiorentina nella stagione 2023/24.