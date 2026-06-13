Italiano "chiama" Di Gregorio al Besiktas: la Juve fissa il prezzo

In attesa di capire le mosse di Giovanni Carnevali, da venerdì nuovo amministratore delegato della Juve, l'entourage del portiere si guarda attorno e registra l'interesse del Besiktas. Dopo l'esperienza sulla panchina del Bologna, Vincenzo Italiano è approdato in Turchia e avrebbe messo nel mirino proprio Di Gregorio, per cui nutre da sempre grande stima. Al momento, non c'è stata ancora un'offerta ufficiale ma la situazione in casa Juventus è ormai chiara: il Dibu Martinez è in pole per diventare il portiere titolare della prossima stagione e l'ex Monza non rientra più nei piani di Luciano Spalletti.